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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 13-8-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

أظهر سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-8-2023؛ في معظم البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

وفقا لتقارير رسمية فإن إجمالي عدد البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية نحو 38 بنكا مصريا ما بين حكوميا و خاصا وأجنبيا.

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ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام سلة العملات العالمية اليوم


يبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه في البنوك نحو 30.75 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء داخل " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".
وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي الأول،بلوم، المشرق، كريدي أجريكول، الإسكندرية،الامارات دبي الوطني".

أعلي سعر


وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
وجاء ثاني أعلي سعر دولار في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

مباحثات مصرية غانية
 

واختتم وفد بنك غانا المركزي زيارته إلى البنك المركزي المصري، والتي استمرت خلال الفترة من 31 يونيو إلى 3 أغسطس 2023 بهدف تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، والاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في هذا المجال.

تأتي زيارة الوفد الغاني تأكيدًا على ريادة البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني على مستوى القارة الأفريقية، بعد نجاحه في إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT).

وحرص الجانب الغاني على الاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية لدى المختصين في قطاع الأمن السيبراني، والوقوف على الهيكل التنظيمي ومهام الإدارات المركزية خاصًة مركز الاستجابة بالقطاع، بما يعزز جهود تطوير مركز عمليات الأمن السيبراني في البنك المركزي الغاني (FICSOC).

وتضمنت الزيارة مناقشة المشاريع وآليات التعاون المستقبلية بين البنك المركزي المصري ونظيره الغاني، ومدى أهمية تطبيق الإطار الأساسي للأمن السيبراني في مؤسسات القطاع المالي الإفريقية لتعزيز القدرات السيبرانية في المنطقة، بجانب حوكمة الإجراءات والنظم الإدارية المتبعة للإبلاغ عن الحوادث السيبرانية وكيفية الاستجابة له

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