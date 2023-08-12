أخبار الفن| ظهور شيرين عبد الوهاب مع ياسمين عبد العزيز.. وإقامة عزاء منحة زيتون

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن شيرين عبد الوهاب وياسمين عبد العزيز ونادين نجيم، نرصد أبرزها فيما يلي:

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، برفقه الفنانة شيرين عبد الوهاب في الظهور الاول لها بعد انباء تخلصها من حياتها.

انتهي منذ قليل عزاء الفنانة الراحلة منحة زيتون، والذي أقيم اليوم في مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم.

حذرت الفنانة رنا رئيس متابعيها من صفحة وهمية تحمل اسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد علمها بجمع هذه الصفحة لتبرعات مادية وعينية.

ردت النجمة نادين نسيب نجيم على الشائعات التي نشرتها إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول اتهام طليقها هادي الأسمر لها بالتشهير.