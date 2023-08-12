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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| ظهور شيرين عبد الوهاب مع ياسمين عبد العزيز.. وإقامة عزاء منحة زيتون

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن شيرين عبد الوهاب وياسمين عبد العزيز ونادين نجيم، نرصد أبرزها فيما يلي:

 

برفقه ياسمين عبد العزيز.. أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها

 

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، برفقه الفنانة شيرين عبد الوهاب في الظهور الاول لها بعد انباء تخلصها من حياتها.

غياب نجوم الفن عن عزاء الراحلة منحة زيتون

انتهي منذ قليل عزاء  الفنانة الراحلة منحة زيتون، والذي أقيم  اليوم  في مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم.

 

بيلمّوا تبرّعات باسمي .. رنا رئيس تحذر جمهورها من صفحة وهمية

حذرت الفنانة رنا رئيس متابعيها من صفحة وهمية تحمل اسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد علمها بجمع هذه الصفحة لتبرعات مادية وعينية.

نادين نجيم تكشف حقيقة اتهام زوجها لها بالتشهير

ردت النجمة نادين نسيب نجيم على الشائعات التي نشرتها إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول اتهام طليقها هادي الأسمر لها بالتشهير.

ياسمين عبد العزيز شيرين عبد الوهاب

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