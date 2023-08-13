ذكرى وفاة سمير الإسكندراني.. لقب بالثعلب المصري ولعب دور الجاسوس

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل سمير الإسكندراني الذي توفي، عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.



معلومات عن سمير الإسكندراني

كان الفنان سمير الإسكندراني فنانا بمعنى الكلمة وشخصية وطنية شهدت عليها أعمالها، وهو من مواليد عام 1938 بحي الغورية بالقاهرة، التي قضى به أكثر سنوات طفولته وشبابه.

والد سمير الإسكندراني كان محبا للفن، ويعمل تاجر للموبيليا، فحرص على تعليم ابنه حتى تخرج من كلية الفنون الجميلة، وعمل في القسم الإيطالي بالإذاعة المصرية، وحصل على منحة دراسية لتعلم الأدب في إيطاليا.

كان منذ صغره يعشق الفن والأمسيات الأدبية والشعرية التي كان يحضرها مع والده، التي كان يتخللها جلسات وأحاديث شيقة حول السياسة والاقتصاد والحروب، والغناء أيضا.



لقب سمير الإسكندراني بـ"الثعلب المصري" بعد عمله المتخفي لصالح المخابرات المصرية، وخدمة مصر بطرق مختلفة.

أثناء تواجده في إيطاليا، جذب انتباه شاب يهودى من أصل مصري عمل على تجنيده لجمع المعلومات من داخل مصر مقابل راتب كبير فوافق ظاهريا وتدرب على التجسس والتراسل عن طريق الحبر السري واللاسلكي.

وبمجرد عودته إلى مصر قام بإبلاغ المخابرات المصرية وأصر على لقاء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر شخصيا ليروى له الأحداث ويتأكد بنفسه من سير الأمور في الاتجاه الصحيح.

اتفق مع الرئيس جمال عبد الناصر على أن يستمر بلعب دور جاسوس إسرائيل داخل مصر وتمكن خلال هذه الفترة من الكشف عن عدد من الخطط التجسسية والمخابراتية داخل مصر كما كشف عن أعضاء شبكة تجسسية كاملة.



قدم سمير الإسكندراني طوال مسيرته الفنية العديد من الأغنيات الوطنية التي يتذكرها الجميع في المناسبات الوطنية واحتفالات الدولة، منها أوبريت تسلم الأيادي، ياللي عاش حبك يعلم، يارب بلدي وحبايبي، في حب مصر، ابن مصر، الغالية بلدي.

غني سمير الإسكندرانى في العديد من تترات الأعمال التلفزيونية، أبرزها مسلسل الطاحونة، والوليمة، ومسلسل ملحمة الحب والرحيل عام 1986.