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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حرائق تضرب كندا بشكل غير مسبوق.. وهذا موعد انتهائها

حرائق
حرائق

تعاني كندا هذا الصيف من تداعيات كارثية للمناخ حيث شهدت حرائق بمعدلات تاريخية تسببت في ما يعادل مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ماوي إلى 80 قتيلاً

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80 ضحية بسبب حرائق هاواي في أمريكا

وقال مايكل نورتن، المدير العام لهيئة إدارة الغابات الكندية، الجمعة، «تحوّل هذا الصيف إلى ماراتون حقيقي» فيما يتحضّر غرب البلاد لموجة حرّ جديدة.

 وأضاف «تشير تقديراتنا الأولية إلى أن انبعاثات الموسم الحالي تجاوزت مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. 

 

وبحسب بيانات نشرها المرصد الأوروبي «كوبرنيكوس»، وصلت انبعاثات الكربون الناتجة من الحرائق في كندا إلى مستويات غير مسبوقة وسجّلت في نهاية يوليو أكثر من ضعف المستوى القياسي السنوي الأخير الذي سجّل عام 2014.

كندا حرائق الكربون

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