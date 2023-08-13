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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نهائي البطولة العربية.. رونالدو يحصد الجوائز وماني يستفز محمد صلاح.. مشاهد مثيرة

رونالدو
رونالدو

توج فريق النصر بطلا للبطولة العربية للأندية بعد الفوز على نظيره الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس السبت، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

وكان الوقت الأصلي بين الهلال والنصر انتهى بنتيجة 1 / 1، قبل أن يحسمها رونالدو ويسجل الهدف الثاني في الشوط الإضافي الأول ليتوج فريق النصر بلقب البطولة العربية على حساب نظيره الهلال.

سجل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية في المباراة النهائية ضمن منافسات البطولة العربية للأندية امام النصر رغم التأخر في النتيجة والنقص العددي من شوط المباراة الثاني.

صدى البلد يستعرض مشاهد عديدة فى نهائي البطولة العربية للأندية الذى جمع بين نادي النصر والهلال السعودي. 

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رونالدو يحصد الجوائز ولقب البطولة العربية 

شهدت المباراة النهائية في البطولة العربية للأندية حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو العديد من الجوائز وأول لقب له بقميص نادي النصر السعودي. 

وحصد كريستيانو رونالدو لاعب النصر جائزة هداف البطولة العربية للأندية برصيد 6 أهداف .

وحصل كريستيانو رونالدو وساديو ماني أول بطولة بقميص النصر السعودي.

وتوج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية ضمن منافسات البطولة العربية للأندية .

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ساديو ماني يستفز محمد صلاح

رد السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق النصر السعودي، على سؤال لأحد المشجعين حول النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عقب تتويجه مع العالمي بلقب البطولة العربية، أمس السبت.
وقال ساديو ماني “ضاحكا” خلال احتفاله بلقب البطولة العربية:" محمد صلاح؟ ليس لديه كأس إفريقيا، السنغال حققت اللقب".

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حالة طرد فى نهائي البطولة العربية 

حصل عبدالإله العمري، لاعب النصر السعودى، على البطاقة الحمراء خلال مواجهة فريقه أمام نظيره الهلال التي أقيمت مساء أنس السبت فى نهائى البطولة العربية 2023.
 

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رونالدو يوجه رسالة لجماهير النصر 

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة لجماهير النصر السعودي بعد تتويج الفريق بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر صورة لجماهير النصر السعودي، وعلق كاتبا: شكرا على دعمكم.

وشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو جمهوره عدة صورا موجة رسالة لفريقه بعد تتويج نادي النصر السعودي بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه بموقع إنستجرام: فخور للغاية بمساعدة الفريق في الفوز بهذه الكأس المهمة للمرة الأولى، شكراً لكل من شارك في هذا الإنجاز العظيم في النادي ولأفراد عائلتي وأصدقائي لكونهم بجانبي دائمًا، دعم رائع من معجبينا! أيضًا.. ملك لك.

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