أخبار التعلي.. لو جايب 60% هتلحق .. الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية للشعبة الأدبية.. تفاصيل خطة ربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بالدرجات .. مؤشرات تنسيق كلية التجارة جامعة القاهرة

تنسيق الجامعات 2023.. يبحث طلاب تنسيق المرحلة الثانية عن مؤشرات تنسيق كلية التجارة فى كافة المحافظات، لكتابة الرغبات خلال الأيام القادمة .

تفاصيل خطة ربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل خطة ربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل في الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم ، والتي تمثلت في :

تنظمها جامعة العريش.. قافلة طبية بمستشفي الشيخ زويد غدا

أعلن الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، عن تواجد قافلة طبية من كلية الطب بجامعة العريش ، غدا الاثنين الموافق ١٤ أغسطس بمستشفي الشيخ زويد المركزى.، بالتعاون كع مديرية الصحة بالمحافظة تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

أماكن بالطب البيطري والتمريض.. مؤشرات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023…يترقب طلاب الثانوية العامة، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، ويبحث الطلاب الفترة الحالية عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 الموعد ورابط التسجيل .

تعليم الجيزة: الثلاثاء القادم آخر يوم لتلقي طلبات التحويل الإلكتروني والاستثناءات

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 آخر يوم لتلقى طلبات التحويل الإلكتروني و الاستثناءات للطلاب، عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة:

على قدم وساق.. حلوان تستعد لأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن اهتمام الجامعة بأسبوع شباب الجامعات ينبع من كون الأسبوع مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية، وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر، ما يكسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات.

تجديد اعتماد كلية الصيدلة جامعة حلوان من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتجديد اعتماد كلية الصيدلة، يأتي ذلك في أعقاب الزيارة التي قامت بها الهيئة إلي الكلية للتحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وضمان تطبيق الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية.

تعرف على المنح الدراسية المقدمة من جامعة الملك سلمان الدولية

تمنح جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء بفروعها الثلاث " شرم الشيخ - طور سيناء - راس سدر "' منح كاملة وأخري بتخفيض ٥٠ ٪ ومنح لطلاب جنوب سيناء لدعم التنمية في سيناء.

بشرى لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات الأهلية 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023، انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، الذي سينطلق الفترة المقبلة وتعلن عن موعد انطلاقه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



لو جايب 60% هتلحق .. الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2023.. يبحث طلاب الثانوية العامة وطلاب المرحلة الثانية عن الكليات، التى يمكن أن تقبل طلاب الشعبة علمى علوم بمجموع أقل من 70% .