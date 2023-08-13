أخبار التوك شو.. بشرى سارة من الأرصاد.. أخر أسعار الذهب.. دواء يؤخر الإصابة بمرض السكر لسنوات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب و الدولار و غيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2686 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2350 جنيها.

أكدت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، أن إطلاق مبادرة "أورام السرطان" من جانب وزارة الصحة جاء بعد إطلاق مبادرتي الكبد وأورام الثدي.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم فرح سعيد، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد 13- 8-2023.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم

30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية ، إن درجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري أقل من المعدلات الطبيعة لها في مثل هذا الوقت من العام ، موضحة أن السبب يرجع لتأثر البلاد بمنخفض جوي يساعد في توزيع نسب الرطوبة.

كشف الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم العالي والتكنولوجي، تفاصيل أول ملتقى لتوظيف خريجي الجامعات التكنولوجية، قائلًا إن عدد الجامعات التكنولوجية زادت من 3 لـ 10 جامعات خلال 4 سنوات فقط.

قال الدكتورمحمد صدقي، أستاذ ورئيس أقسام الصدر والحساسية بطب الأزهر، إن جميع أنواع التدخين مُضرة ومسرطنة، متابعًا أن السجائر تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى تدمير مطار عسكري في مقاطعة "ايفانوفراكوسك" غرب أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة، مشيرةً إلى في بيانها الصادر اليوم الأحد، أنه جرى القضاء على 400 عسكري من قوات كييف على محاور القتال، وفقا لنبأ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

أكدت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العيني، أن الدواء الجديد الذي وافقت عليه منظمة "FDA" يؤخر الإصابة بـ مرض السكر لعدة سنوات، مشيرة إلى أنه يؤخذ عن طريق الحقن مرة يوميا لمدة أسبوعين.

أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، أن الأنشطة البشرية سبب ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة صرح بأننا دخلنا عصر الغليان الحراري وليس الاحتباس الحراري.

أكد دكتور محمد الصادق عوف، استاذ هندسة الطرق، بجامعة حلوان، أن الدولة المصرية عملت على توطين صناعات النقل والسكك الحديدية في مصر، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من مصنع والتي تعمل على صناعة عربات السكك الحديدية ومشروعات النقل.