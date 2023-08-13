عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. بشرى سارة من الأرصاد.. أخر أسعار الذهب.. دواء يؤخر الإصابة بمرض السكر لسنوات

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب و الدولار و غيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2686 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2350 جنيها.

نهال المشد: مبادرة "أورام السرطان" تشمل 9 محافظات وكل خدماتها مجاناً

أكدت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، أن إطلاق مبادرة "أورام السرطان" من جانب وزارة الصحة جاء بعد إطلاق مبادرتي الكبد وأورام الثدي.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 13 أغسطس

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم فرح سعيد، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد 13- 8-2023.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم  
30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتوقعات بهطول أمطار

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الارصاد  الجوية ، إن درجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري أقل من المعدلات الطبيعة لها في مثل هذا الوقت من العام ، موضحة أن السبب يرجع لتأثر البلاد بمنخفض جوي يساعد في توزيع نسب الرطوبة.

احتياجات سوق العمل.. كل ما تريد معرفته عن الجامعات التكنولوجية

كشف الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم العالي والتكنولوجي،  تفاصيل أول ملتقى لتوظيف خريجي الجامعات التكنولوجية، قائلًا إن عدد الجامعات التكنولوجية زادت من 3 لـ 10 جامعات خلال 4 سنوات فقط.

أيهما الأشد ضررًا السجائر العادية أم الإلكترونية؟

قال الدكتورمحمد صدقي، أستاذ ورئيس أقسام الصدر والحساسية بطب الأزهر، إن جميع أنواع التدخين مُضرة ومسرطنة، متابعًا أن السجائر تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

روسيا تعلن تدمير مطار عسكري في مقاطعة "ايفانوفراكوسك " بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى تدمير مطار عسكري في مقاطعة "ايفانوفراكوسك" غرب أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة، مشيرةً إلى في بيانها الصادر اليوم الأحد، أنه جرى القضاء على 400 عسكري من قوات كييف على محاور القتال، وفقا لنبأ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

حقن يومية لمدة أسبوعين.. دواء يؤخر الإصابة بمرض السكر لعدة سنوات

أكدت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العيني، أن الدواء الجديد الذي وافقت عليه منظمة "FDA"  يؤخر الإصابة بـ مرض السكر لعدة سنوات، مشيرة إلى أنه يؤخذ عن طريق الحقن مرة يوميا لمدة أسبوعين.

أستاذ دراسات بيئية: دخلنا عصر الغليان الحراري

أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، أن الأنشطة البشرية سبب ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة صرح بأننا دخلنا عصر الغليان الحراري وليس الاحتباس الحراري.

أستاذ هندسة الطرق يكشف جهود الدولة لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر

أكد دكتور  محمد الصادق عوف، استاذ هندسة الطرق، بجامعة حلوان، أن الدولة المصرية عملت على  توطين صناعات النقل والسكك الحديدية في مصر، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من مصنع والتي تعمل على صناعة عربات السكك الحديدية ومشروعات النقل.

الذهب أورام السرطان أسعار العملات العربية والاجنبية الدولار الأرصاد السجائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

قرار جمهوري بمد خدمة أسامة ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

تذبذب في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

تفاصيل وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالقليوبية

أستاذ اقتصاد: انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب تسبب في زيادة الأسعار 15%

صورة غامضة بملابس سلسال الدم.. حقيقة ظهور عبلة كامل بعد الاختفاء.. شاهد

انزلاق تربة مدمر يودي بحياة 21 شخصا وفقدان 6 آخرين في الصين|شاهد

هل يفشل التدخل العسكري لإيكواس في النيجر.. إجابة صادمة

الشرقية للدخان: علبة السجائر بـ 7 جنيهات.. وهذه قيمتها بعد الضرائب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر العلبة 7 جنيهات| ماذا سيحدث في أسعار السجائر مطلع الأسبوع ؟

يحتوي على بكتيريا تسبب الوفاة.. جدل حول سحب أنواع من الآيس كريم بأمريكا

بدون جراحة .. أفضل علاجات لقرحة الفراش

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

فيديو

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

الشروط والأوراق.. طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وعد رسمي.. انتهاء أزمة السجائر في هذا الموعد.. فيديو

ارتفع 250 جنيها| الجنون يصيب الذهب من جديد.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ