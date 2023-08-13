عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفئات المحرومه والمستثناه من صرف المعاش

معاش
معاش

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن الحالات التي يتم فيها استئناف المعاش للموقفين من الصرف، والفئات المحرومه من صرف المعاش.

ويقدم “صدى البلد”، حالات استئناف صرف المعاش لغير المستحقين لصرف المعاش، والفئات المحرومه من صرف المعاش من خلال قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

المعاشات

حالات استحقاق المعاش

نصت المادة (21) من قانون التأمينات والمعاشات على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

المادة 98 من قانون المعاشات


وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش و من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين

  1.  الأرمل 
  2. الأرملة 
  3. الأبناء 
  4. البنات 
  5. الوالدان
  6. الإخوة
  7. الأخوات

 

حالات يستثنى فيها وقف صرف المعاش

ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

  1. -وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
  2. - مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
  3. -تصرف منحة بحد أدنى 500 جنيه للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، ولكن لا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة.
  4. -تعمل اللائحة التنفيذية لهذا القانون على تحديد قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة، ففي حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق.
  5. -أما في حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى
  6. - العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
  7. - الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه.
  8. -إذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
  9. - الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب
  10.  ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
  11. - الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس
  12. -و سن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
المعاشات

حالات وقف المعاش

ويتم وقف صرف المعاش المستحق فى حالة وفاة المستحق، أو زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، أو بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

شروط الحصول على المنحة

  1. - أن يكون مستحق في المعاش.
  2. - ألا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.
  3. - ألا يكون سبب قطع المعاش هو الحصول على معاش أخر أو الوفاة
حالات استحقاق المعاش حالات وقف المعاش قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط استحقاق معاش استحقاق المعاش التأمينات الاجتماعية والمعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

أكبر غربلة في تاريخ الأهلي| بالأسماء.. 27 لاعبا خارج التتش رسميا.. تفاصيل

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

منحة 500 جنيه للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش بقانون التأمينات

أبرزها الإلتحاق بأى عمل..حالتان لوقف صرف المعاش طبقا لقانون التأمينات الجديد

شروط صرف معاش المتوفى لـ المستحقين.. اعرف المستندات المطلوبة

الرئيس السيسي والصناعة|9 سنوات من الإنجازات.. إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بإجمالي 5046 وحدة .. توقيع شراكات مع الدول العربية لتحقيق التكامل

نهاية غير سعيدة للمتزوجات عرفيا للحصول على المعاش.. العقوبة مفاجأة

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

مشروعات معالجة المياه وتبطين الترع.. إنجازات وزارة الري في 9 سنوات

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

ترشيحاتنا

قبل الزواج .. 35 سؤال يجب معرفة إجابتها من شريكك

وزير الدفاع الفرنسي: أكملنا التدريب العسكري لستة آلاف جندي أوكراني

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

الفئات المحرومه والمستثناه من صرف المعاش

الأهلي خطف نجم الزمالك| صفقة جديدة لصالح القلعة الحمراء تسبب صدمة لجمهور الابيض

أول تعليق من كلوب على غضب صلاح من تبديله بمباراة ليفربول وتشيلسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض نقص فيتامين د و كيفية تعويضه بالأطعمة

بطول 6 أقدام.. سمكة قرش ضخمة تثير فزعا في بريطانيا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

بفستان مكشوف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ