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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤشرات تنسيق الكليات 2023.. الطب البشري بين 91.5% و92% والأسنان91%والصيدلة89.5%

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023، يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 الناجحون في الدور الاول نتيجة المرحلةالأولى من تنسيق الجامعات 2023 وإطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، لذلك ازدادت محركات البحث عن مؤشرات نتيجة المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023.

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، إن أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم بكليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية في تنسيق الكليات 2023 ، قد يصل إلي عدد كبير.

وأضاف الخبير التربوي  أن كليات الصيدلة بتنسيق هذا العام 2023 تتخطى إعداد ما يستقبلهم عن العام الماضي. 

وبمقارنة الأعداد التي سيتم استقبالها بكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة يتضح أن الحد الأدنى لكليات الطب البشري والأسنان في تنسيق الكليات 2023سيتخطى الـ90% بينما سيقل الحد الأنى لكليات الصيدلة عن الـ 90%، وبذلك يتراوح مؤشر الحد الأدنى لكليات الطب البشري ما بين الـ 91.5% إلى 92%، بينما طب الأسنان تتراوح ما بين 90.7 % لـ91%، ويقل الحد الأدنى لكليات الصيدلة عن الـ90 % ليتراوح ما بين الـ 89% و 90%.

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91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

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قبل إعلانها رسميا.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 لكليات الطب والهندسة

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أخبار التعليم …وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. بعد قليل …و انطلاق المرحلة الثانية عبر هذا الرابط

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انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

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مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بسياسة واقتصاد.. وألسن 82.4% وفنون جميلة 70%

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أخبار التعليم |مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة...خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

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قبل إعلانها بساعات .. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للشعبة العلمية والأدبية

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تنسيق الجامعات 2023 .. مؤشرات بالأرقام قبول كليات الطب والهندسة والأسنان والحاسبات

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، فور ظهورها، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023 الخاصة به على موقع التنسيق من هنــــا.

- اضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة»، لتظهر أمامك جميع خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- اضغط على أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة.

- أدخل رقم الجلوس.

- أدخل الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

- اضغط على التالي.

- تظهر أمام الطالب نتيجة التنسيق المرحلة الأولي الخاصة به.

- يجب طباعة بطاقة التشريح، حتى يستطيع استخدامها في المستندات المطلوبة للتقديم للكلية التي سيلتحق بها.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 

 ساعات قليلة وتعلن وزارة التعليم الالى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، حيث تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» بعدما أغلقت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني يوم الخميس الماضي، لتعلن بعدها الوزارة عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023.

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91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

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