هدف استراتيجي للقضية الفلسطينية.. سر اجتماع السيسي مع زعماء هذه الدول بالعلمين

تعقد اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بمدينة العلمين الجديدة لبحث آخر المستجدات في المنطقة باعتبار التعاون نموذجا للتكامل في المنطقة فيما يحقق مصالحهم ويخدم القضايا العربية.

القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

قمة العلمين الثلاثية

وتأتي القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مدينة العلمين الجديدة تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يبحث القادة الثلاثة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أعرب سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح عن شكره لجهود الشقيقة الكبرى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذه القمة، ومساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال.

كما أعرب اللوح عن تقدير فلسطين قيادة وشعبا للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني دفاعا عن القدس ومقدساتها.

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن مدينة العلمين الجديدة ستشهد انعقاد القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل بمطار العلمين الدولي، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل الأردن، حيث يقوم بزيارة لمصر، تتضمن المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين.

وكان محمود عباس، قد وصل أمس الأحد إلى مدينة العلمين، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

السيسي وملك الأردن

قمة لدعم القضية الفلسطينية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد شنيكات أستاذ العلوم السياسية الأردني، إن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية التي تعقد تتناول عدة موضوعات أهمها فيما يتعلق بفلسطين، والسياسات الإسرائيلية.

وأوضح شنيكات ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، تبحث القمة نحو تنسيق الموقف المصري الأردني الفلسطيني حيال السياسات الإسرائيلية، أن التعاون على مستوى الدول الثلاث يتركز على رفض أي محاولات لتغير على ارض الواقع.

وأكد أن "المناقشة في القمة تتركز على صمود الفلسطينيين في الداخل وتقديم العون السياسي وفي المحافل الدولية وتوجيه رسالة لإسرائيل تحذيرية من أي تصرف إحدى يضر بالحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية لان هذا الشأن يدمر عملية السلام".

واختتم: بجانب التأكيد من الجانب العربي ان الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هي مسالة حل الدولتين.

من جانبه، قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن قبل انعقاد القمة المصرية الأردنية الفلسطينية كان هناك العام الماضي اللقاء الاخوي الخماسي الذي جمع القادة العرب في مدينة العلمين بجانب قمم متتالية سواء للقاء الذي جمع الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن زايد رئيس دولة الامارات وأيضا العاهل البحريني فهناك دلالة كبيرة ان هناك زحما عربيا وأصبحت العلمين رؤية استراتيجية والقبلة التي تتواجد فيها كل القادة العرب.

الدكتور خالد شنيكات

مصر وايجاد حل شامل

وأوضح فارس ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية في غاية الأهمية لأنها تؤكد على أن هناك خيارا استراتيجيا واضحا تسعى اليه القيادات المصرية والاردنية والفلسطينية على اعتبار أن هذه القمة عقدت في سبتمبر عام 2021 وعقدت في يناير الماضي في 2023، وبالتالي هذه القمة هي قمة البحث عن آليات لدعم القضية الفلسطينية وتعطي أيضا رسائل تحذيرية واضحة للمجتمع الدولي لضرورة التوحد لإيجاد السلام للمنطقة وأيضا دلالة على ان مصر صاحبة القضية الفلسطينية وتتحرك في اطار تكاتف الجهود لإيجاد حل سياسي حقيقي يجد بعد جديد ويعيد اطلاق المفاوضات المتوقفة بين الجانبين من عام 2014.

وواصل: وأيضا العمل وبشكل كبير على مجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، معقبا: مصر أكثر الدول حرصا على إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية وإنجاح المصالحة الفلسطينية.

وأكد أن القيادة السياسية المصرية والرئيس السيسي لن يألو جهدا في دعم وإيجاد حل شامل للانقسام الفلسطيني الذي يمثل ارتكازه حقيقية لانطلاق القضية الفلسطينية بشكل كبير نحو أفاق أرحب وانطلاقها في مسارها السليم.

واختتم: ولذا مصر تبحث من خلال رؤيتها الاستراتيجية لهذه القضية إلى إيجاد رؤية شاملة كاملة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني بأن مصر داعمة للحل الفلسطيني الإسرائيلي وتسعى لإيجاد تفهمات حاكمة للمشهد والسعي بكل قوة لعودة المفاوضات مرة أخرى بين الجانبي.

الدكتور حاكد فارس

قضية العرب المحورية

كان اهتمام مصر واضحاً للعالم أجمع بـ القضية الفلسطينية، فهي في عقل وقلب كل مصري، لذلك وصفت الدولة المصرية القضية الفلسطينية بأنها «قضية العرب المحورية»، فمصر دوماً تدافع بكل قوة عن حق الشعب الفلسطيني.

أن مصر على مدار التاريخ كانت ولا زالت سندا داعما للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولم تتخلى يوما عن مسؤولياتها القومية والوطنية تجاه الشعب الفلسطيني بل هي اول المبادرين والداعمين للشعب الفلسطيني.

والجدير بالذكر، كان العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني اجتمعا الأسبوع الماضي في عمان، حيث أشار الملك عبدالله إلى "أهمية أن يوفر المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني، وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

وحذر العاهل الأردني من "خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، منبها إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية، مشيرا إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء الفلسطينيين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.