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لو ملحقتش هندسة.. كليات قمة متاحة لطلاب علمي رياضة بالمرحلة الثانية

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الأماكن الشاغرة والمتاحة لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 . 

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هناك عدد كبير من الكليات التي بها أماكن شاغرة ومتاحة لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، مثل كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميلة والطب البيطري والتمريض، وغيرها من الكليات التي أعلن عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، .

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة وعلمي علوم في عدد كبير من الكليات.

 ومن الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، كلية إعلام القاهرة، وإعلام القاهرة رياضة
إعلام المنوفية
إعلام المنوفية رياضة
إعلام بني سويف
إعلام بني سويف رياضة
إعلام جنوب الوادي
إعلام جنوب الوادي رياضة
إعلام عين شمس
إعلام عين شمس رياضة
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة، الى جانب كلية اعلام فهناك ايضا كلية ألسن الأقصر، وألسن الأقصر رياضة
ألسن الفيوم
ألسن الفيوم رياضة
ألسن المنيا
ألسن المنيا رياضة
ألسن أسوان
ألسن أسوان رياضة
ألسن بني سويف
ألسن بني سويف رياضة
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة
ألسن سوهاج
ألسن سوهاج رياضة
ألسن عين شمس
ألسن عين شمس رياضة
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية
ألسن كفر الشيخ
ألسن كفر الشيخ رياضة

ومن كلية الألسن ننتقل لكلية اخرى متاحه ايضا لطلاب المرحلة الثانية وهي كلية آثار في عدد من المحافظات منها آثار الأقصر، الفيوم، القاهرة، أسوان، جنوب الوادي، دمياط، سوهاج، عين شمس، وأخيرا آثار و لغات مطروح.

كما تتوفر اماكن ايضا لطلاب علمي علوم مرحلة ثانية بكليات تمريض الإسكندرية
تمريض الزقازيق
تمريض الفيوم
تمريض القاهرة
تمريض المنصورة
تمريض المنوفية بشبين الكوم
تمريض المنيا
تمريض أسوان
تمريض أسيوط
تمريض بنها
تمريض بني سويف
تمريض بور سعيد
تمريض جنوب الوادي
تمريض حلوان
تمريض دمنهور
تمريض دمياط
تمريض سوهاج
تمريض طنطا
تمريض عين شمس
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية
تمريض كفر الشيخ
تمريض مطروح
الى جانب كلية ثروة سمكية السويس.

ومتاح ايضا أماكن لطلاب المرحلة الثانية في كلية حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم

والى جانب كلية حاسبات وذكاء اصطناعي فهناك ايضا كلية حاسبات و علوم البيانات بالإسكندرية رياضة 
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم
حاسبات و معلومات العريش رياضة  
حاسبات و معلومات العريش علوم  
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 
حاسبات ومعلومات السويس علوم
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 
حاسبات ومعلومات دمياط علوم
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 
حاسبات ومعلومات طنطا علوم
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم
حاسبات ومعلومات قنا رياضة  
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 
وحاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم.

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