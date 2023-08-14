الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

بدأت أزمة ارتفاع أسعار السجائر في التفاقم بسبب جشع التجار واحتكارهم للمنتج، فيما تسعى الحكومة إلى وضع حد لتلك الأزمة من خلال إتخاذ بعض القرارات التي تصب في مصلحة المواطن.

أسعار السجائر اليوم



في هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وأعلن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني" المتخصصة في بيع السجائر، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق المختلفة.



وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضا ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها "السجائر"، موضحًا أنه تم الإشارة في هذا الصدد إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة "السجائر".

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن شركة "إيسترن كومباني"، تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة "السجائر" في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة "السجائر"، تلبية لاحتياجات السوق.



أزمة أسعار السجائر

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف غراب، أن أزمة السجائر السبب الأول فيها هو

تلاعب التجار بأسعارها في الأسواق والتسعير بسعر أعلى من السعر الرسمي المكتوب على كل علبة، وهذا أدى إلى وجود سوق سوداء للسجائر نتيجة ضعف الرقابة في الأسواق عليها، ما أدى إلى قيام بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من السجائر بغرض الاحتكار.

وأضاف غراب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن احتكار التجار للسجائر أدى إلى شحها في الأسواق ومن ثم التحكم في الكميات لديهم والتحكم في رفع سعرها، لافتاً إلى أن الحل الوحيد أمام المواطن والمستهلك أن يتقدم بشكاوى في المحال وأماكن البيع التي تبيعها بسعر أعلى من السعر الحقيقي الرسمي المدون على العلبة.



وتابع: يكون الإبلاغ عن طريق الرقم المدون على كل علبة وهو الخط الساخن أو رقم جهاز حماية المستهلك، أو امتناعه عن شرائها ما يؤدي إلى نزول سعرها، حتى لا تزيد الأزمة ويصبح المستهلك مشاركا فيها بمساعدته التجار على الاستغلال والاحتكار والتحكم في السعر.



أشاد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، بتوفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمنتجات شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني».

وأكد هاني أمان، في تصريحات صحفية إن الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين بالسعر الرسمي لدى الشركة، منوها أن المعروض من السجائر سيكون كبير، مما يعمل على توازن أسعار السجائر.



وتابع هاني أمان: الشركة واجهت بعض المشاكل في توريد المواد الخام، حيث قام بعض التجار بتخزين المنتجات وحجبها استعدادًا لزيادة أسعار السجائر في الشهر الماضي أو تقلبات سعر الدولار.

وقال «أمان»: سعر جميع علب سجائر الشركة الشرقية للدخان هو 24 جنيهًا، باستثناء علبة الـ10 سجائر التي يبلغ سعرها 15 جنيهًا، وهذا هو السعر المقرر للبيع.

واختتم: أي تجار يخالفون هذه الأسعار سيتم وقف التعامل معهم فورًا وفقًا للوائح والقوانين، وأن الجهات الرقابية تتعامل حاليًا مع هذا الأمر.



أسعار السجائر الرسمية

أما عن أسعار السجائر الرسمية في الأسواق فهي كالتالي:

سعر علبة سجائر بوكس 10 بـ15 جنيها.

سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز بـ 23 جنيها.

سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين بـ 24 جنيها.

سعر علبة سجائر ميريت Merit بأنواعها 64 جنيها.

سعر علبة سجائر مارلبورو Marlboro بأنواعها 59 جنيها.

سعر علبة سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted بأنواعها 49 جنيها.

سعر علبة سجائر إل أند ام L&M بأنواعها 42 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Selections بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Dimensions بأنواعها 50 جنيها للعبوة.



وطبقاً لأحدث البيانات المتوفرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، حول التدخين، فإن:

8 بالمئة من إجمالي السكان (من 15 سنة فأكثر) مدخـنون.

حوالي 18 مليون نسمة يدخنون، غالبيتهم من الذكور، وفق مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021/2022.

الفئة العمرية من 35 إلى 44 سنة، هي أعلى نسبة مدخنين في مصر.

وأنفق المصريون، على تدخين السجائر، 17 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي 2021 - 2022، حسبما كشفت وثيقة رسمية للشركة الشرقية للدخان، وهو رقم يزيد بنسبة 7 في المئة على العام الذي سبقه.

وكانت تقارير محلية قد ذكرت أنه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2022-2023 (من يوليو 2022 حتى نهاية مارس 2023) بلغ إنفاق المصريين على السجائر والدخان 55 مليار جنيه.