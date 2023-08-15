عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الإحتلال

أفادت قناة الغد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شنت حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأشارت القناة ، إلى أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي لاحقت الصيادين في بحر شمال قطاع غزة واعتقلت اثنين منهم، بينما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت ثلاثة شبان، بعد أن داهمت عددا من منازل الفلسطينيين في البلدة، ونقلتهم إلى معسكر عصيون الإسرائيلي.

أما في بلدة برقة وسلواد شرق رام الله. اعتقلت قوات الاحتلال ، ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وشاب آخر عند حاجز عسكري طيار بالقرب من قرية كفيرت، كذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد أن داهمت منزلا في بلدة زعترة شرق بيت لحم.