العراق يخاطب الإنتربول بالقبض علي مسؤولين سابقين في حكومة الكاظمي

أصدر الادعاء العام العراقي، 4 مذكرات قبض إلى "الانتربول" لاعتقال مسؤولين سابقين في الحكومة السابقة بتهم تتعلق بقضية سرقة الأمانات الضريبية.

ونقلت السومرية نيوز عن المذكرات الأربع المذيلة بتوقيع رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، القول بان المتهمين هم كل من: رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق القاضي رائد جوحي حمّادي الساعدي، مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ومستشاره مشرق عباس حسن حسين الجنابي، و وزير المالية السابق عبد الأمير حسون علي طه".

وجاءت مذكرات القبض على كتاب هيئة النزاهة الاتحادية لملاحقتهم خارج العراق عن التهم المسندة إليهم وفق أحكام المادة 316 ق.ن.

وطلب الادعاء العام، الشرطة الدولية تأييد الاستلام، وإشعاره في حالة تمّ إلقاء القبض عليهم ليتسنى له توجيه اجراءاته وفقا للقانون.

