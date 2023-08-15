لطلاب تنسيق المرحلة الثانية | أماكن شاغرة في كليات القمة

مفاجأة لطلاب المرحلة الثانية

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن بدء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، والكليات المتاحة لقسمي علمي علوم و علمي رياضة و القسم الأدبي .

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام.

وأعلن ايضا الدكتور أيمن عاشور اليوم الثلاثاء أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ١٥ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وكشف عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية اليوم الثلاثاء 15 أغسطس، بحد أدنى 60.98 % للضعبة العلمية 58.05% للأدبي.

واكد أنه يتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات والاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة “الإنترنت” وهي خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:

www.tansik.egypt.gov.eg.



وأكد ايضا على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

من جانبه ، قال السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة .

وقال إنه يوجد إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن خالية لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة.

وأشارت إلى وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية علمي علوم في كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم وزراعة وحسابات وذكاء اصطناعي .

وأوضحت أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، وسوف يتم إرسالها كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.