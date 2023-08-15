عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تكليف عاجل لكبار المسؤولين في مصر والأردن والعراق| تفاصيل

مصر والأردن والعراق
مصر والأردن والعراق

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن انعقاد اجتماع لوزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي  ونظيريه المصري والعراقي على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة للتحضير للقمة الأردنية المصرية العراقية التي ستعقد في مصر. 
 

وكشف الصفدي بحسب قناة المملكة الأردنية أنه تم الاتفاق  على تكليف كبار المسؤولين بعقد اجتماع فوري لمتابعة تنفيذ المشاريع والقرارات في إطار آلية التعاون الثلاثي.

 

ويشار إلى أن القضية السورية تشهد  فصلا جديدا حيث تنعقد اليوم الثلاثاء، “اللجنة العربية” المعنية بملف سوريا، اجتماعا بمشاركة الأردن ومصر والسعودية والعراق ولبنان.

 

ووفق صحيفة هلا اخبار الأردنية؛ فإن هذا الاجتماع يأتي  استكمالاً للاجتماع التشاوري الذي عقد في جدة أبريل الماضي، للبناء على الاتصالات التي قامت بها الدول العربية مع الحكومة السورية، وتواصل النقاش للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

ملك الأردن يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة ثلاثية بشأن فلسطين

القمة الثلاثية| الرئيس السيسي وعاهل الأردن يتفقان على الدعم الكامل للقضية الفلسطينية

الأردن الأردن والعراق الأردن ومصر الحكومة السورية الخارجية الاردنية القمة الثلاثية للجمعية العامة للأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

قرار عاجل من وزير التعليم لمكافحة انتشار الامراض النفسية بين طلاب المدارس

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

مفيش كاميرات بعنابر النزيلات وإغلاق 43 سجنا قريبا|بيان مهم للقومي لحقوق الإنسان

موضوعات متعلقة

سفير الأردن بالقاهرة: دعم الشعب الفلسطيني ضروري للحصول على حقوقه كاملة

الأردن ترحب بإعلان الأمم المتحدة استكمال تفريغ حمولة النفط من الخزان صافر

ترشيحاتنا

حكيم وكايروكي وأنغام.. نجوم مهرجان العلمين في أغسطس

الاجتماع الحاسم.. الحوار الوطني يلملم أوراقه لعرضها على الرئيس| وهذه أبرز المقترحات

نشرة الحوادث|شك في علاقة زوجة والده بآخر بالعمرانية.. ومفاجأة في واقعة سرقة فيلا محمد صلاح

5 شروط.. فرصة ذهبية للحصول على منح بالجامعات الأهلية.. تفاصيل

أسباب انسحاب الزمالك من البطولة العربية لأندية كرة اليد بالسعودية

صلاة الخروج من المنزل.. سنة نبوية لا يعرفها كثير تحصنك من كل سوء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات سحرية.. افعل هذه الأمور قبل النوم لتتخلص من الاكتئاب

نجوم يظهرون بعد الاختفاء.. عبدالله مشرف بالعكاز.. رشوان توفيق ينفى شائعة وفاته.. وصفاء أبو السعود وشمس البارودي ونيللى يلفتون الأنظار

لعلاج الأملاح في الجسم .. أحرص على أتباع هذه النصائح

بعد أسابيع من احتراقها.. حادث مأساوي في أكبر مدينة ترفيهية في ألمانيا

فيديو

لطلاب تنسيق المرحلة الثانية | أماكن شاغرة في كليات القمة

انهيار الذهب من جديد والسعر الحقيقي للدولار بالبنوك | شاهد

المخيف.. انتقال محمد شريف إلى الدوري السعودي .. فيديوجراف

لعنة المال في عين شمس أشعل النار في شقيقته وأولادها و 11 آخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ