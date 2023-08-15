تكليف عاجل لكبار المسؤولين في مصر والأردن والعراق| تفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن انعقاد اجتماع لوزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي ونظيريه المصري والعراقي على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة للتحضير للقمة الأردنية المصرية العراقية التي ستعقد في مصر.



وكشف الصفدي بحسب قناة المملكة الأردنية أنه تم الاتفاق على تكليف كبار المسؤولين بعقد اجتماع فوري لمتابعة تنفيذ المشاريع والقرارات في إطار آلية التعاون الثلاثي.

ويشار إلى أن القضية السورية تشهد فصلا جديدا حيث تنعقد اليوم الثلاثاء، “اللجنة العربية” المعنية بملف سوريا، اجتماعا بمشاركة الأردن ومصر والسعودية والعراق ولبنان.

ووفق صحيفة هلا اخبار الأردنية؛ فإن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري الذي عقد في جدة أبريل الماضي، للبناء على الاتصالات التي قامت بها الدول العربية مع الحكومة السورية، وتواصل النقاش للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.