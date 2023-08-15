مكتبة مصر العامة تناقش بانوبتيكون للكاتب عبود مصطفى الجمعة

تستضيف مكتبة مصر العامة فرع الزاوية الحمراء بقيادة الدكتور سعد أبو زيد مدير عام الفروع، فى الساعة الرابعة من مساء الجمعة 18 أغسطس، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية (بانوبتيكون) للكاتب عبود مصطفى عبود، والصادرة عن دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، حيث يدير اللقاء الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسن الألفي، ويناقش العمل كل من الفنان الكبير حسين نوح والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة.

وترسم المجموعة الملامح الإنسانية للعديد من الشخوص المتنوعة في ثقافتها وانتماءتها، كما تتميز المجموعة بحس صوفي عميق، فيما تطرحه من رؤى وأفكار وأسئلة فلسفية قد لا يكون لها إجابات قطعية الدلالة، لكن مجرد طرحها وإلقاء الضوء عليها أمر مهم في حد ذاته.

يذكر أن القاص عبود مصطفى عبود كان قد حصل على جائزة عبد العزيز المنصور من معرض الكويت للكتاب عام 2022 عن مجموعته القصصية الثانية عشرة ليلا، كما صدر له أكثر من 14 كتابا ما بين الأدب والتاريخ.