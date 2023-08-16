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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار حاسم من روسيا لوقف انهيار الروبل

الروبل الروسي
الروبل الروسي

ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، نقلا عن أربعة مصادر مطلعة، أن السلطات الروسية تدرس اتخاذ تدابير جزئية للسيطرة على رأس المال لوقف انخفاض الروبل.

وأوضحت “بلومبرج” ، أنه تمت مناقشة اقتراح فرض مبيعات عائدات التصدير بين الحكومة والمصدرين دون التوصل إلى انفراجة.

ومن المقرر عقد اجتماع آخر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويوم الاثنين، انخفض الروبل إلى أدنى مستوى له في 16 شهرا مقابل العملات الرئيسية، ليصل إلى 101 مقابل الدولار الأمريكي، و 111 مقابل اليورو. تعززت العملة الروسية بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 12٪ من 8.5٪ يوم الثلاثاء.

في العام الماضي، فرضت السلطات الروسية ضوابط صارمة على حركة رأس المال، بما في ذلك البيع الإلزامي ل 80٪ من أرباح العملات الأجنبية، ردا على العقوبات المتعلقة بأوكرانيا التي فرضها الغرب على البلاد.

ويطلب من المصدرين بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتهم لدى المصارف المأذون لها بالمبلغ الذي يحدده مرسوم رئاسي.

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ومن أجل توسيع قدرة المصدرين على إدارة سيولة العملات الأجنبية، قرر البنك المركزي في وقت لاحق تخفيف متطلبات البيع الإلزامي للعملة الأجنبية إلى 50٪.

واتخذ البنك المركزي الروسي المزيد من الخطوات نحو تحرير نظام العملة، وإلغاء جميع القيود.

وتم تداول الروبل حول 95 للدولار و 104 لليورو في الساعة 3:20 مساء بالتوقيت المحلي في موسكو يوم الأربعاء.

السلطات الروسية روسيا الروبل

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