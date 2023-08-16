تونس تعلن غرق 73 شخصا منذ بداية يوليو وحتى الآن

نفّذت فرق الإسعاف والنجدة التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل بتونس 104 عملية إسعاف وإنقاذ حيث سجّلت غرق 73 شخصا وهلاك 14 شخصا وذلك منذ بداية شهر يوليو إلى حدود منتصف شهر اغسطس.

ووفق العميد المشري المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل؛ فإنّ فرق الإسعاف والنجدة بالطرقات، نفّذت 514 تدخّلا، ورصدت 673 جرحى في حوادث مختلفة دون تسجيل خسائر بشرية خلال الفترة نفسها المذكورة سابقا.

وبخصوص الحرائق، قال المشري إنّ الحرائق المندلعة بولاية نابل أتت على 90 هكتار من الغابات و56 هكتار من الأعشاب الجافة، وأحرقت 315 بالة تبن وأتلفت 2318 شجرة مثمرة بضيعات مختلفة.

كما نفذت فرق الإسعاف والنجدة 1165 تدخّلا مختلفا بمناطق عمرانية موزعة على كامل إقليم ولاية نابل أسفرت عن تسجيل 1050 جريحا و22 وفاة.