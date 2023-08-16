تونس وسوريا تتفقان على تدشين مجلس لرجال الأعمال في البلدين

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا؛ بأن رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس اليوم استقبل السفير المفوض فوق العادة للجمهورية التونسية بدمشق محمد المهذبي، حيث تم التأكيد على ضرورة استئناف كل أشكال التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين البلدين، وتفعيل اللجنة المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

ووفق الوكالة السورية؛ فقد جرى خلال اللقاء مناقشة إحداث مجلس رجال الأعمال السوري التونسي من خلال التنسيق بين وزارتي الاقتصاد في البلدين، بما ينعكس إيجاباً على زيادة وتنشيط التبادلات التجارية.

ومن جانبه؛ أعرب رئيس مجلس الوزراء عن الشكر للدولة التونسية لمواقفها الداعمة لسورية وتقديمها المساعدات للمتضررين من الزلزال.

كما التقى المهندس عرنوس السفير المفوض فوق العادة للجمهورية الجزائرية بدمشق كمال بوشامة، وأكد أن العلاقات التاريخية بين البلدين تشكل منطلقاً لتدعيم العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الطاقة وتصنيع التجهيزات الكهربائية، والتبادل الثقافي والعلمي.

واعتبر الجانبان أن تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين على المستويات كافة يعتبر أولوية للبلدين في سياق تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى العمل على تفعيل دور رجال الأعمال والتشبيك بينهم بهدف إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة وتعزيز التبادل التجاري.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير للجزائر على مواقفها الداعمة لسورية في مواجهة الإرهاب، وكذلك تقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الزلزال.

حضر اللقاءين الدكتور قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.