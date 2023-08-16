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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثمن الخبز ثابت.. سوريا ترفع أسعار المحروقات

علم سوريا
علم سوريا

أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية رفع أسعار المشتقات النفطية، المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل، مؤكدة أنه لا يوجد أي تعديل على سعر ربطة الخبز.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، جاءت الزيادات كما يلي:

أصبح سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة 700 ليرة سورية للتر الواحد
أصبح سعر المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية للتر الواحد.
أصبح سعر مبيع المازوت الصناعي المقدم لكل من "الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية" 8000 ليرة سورية للتر الواحد
أصبح سعر مبيع مادة البنزين "الأوكتان 90" المدعوم 8000 ليرة سورية للتر الواحد، فيما تم تحديد سعر مبيع مادة البنزين الممتاز "الأوكتان 95" بـ13500 ليرة سورية للتر الواحد.

ورفعت الوزارة سعر مبيع المواد المذكورة الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى وهي: المازوت الحر بسعر 11550 ليرة سورية للتر الواحد والفيول بسعر 7887500 ليرة سورية للطن الواحد والغاز السائل دوكما بسعر 9372500 ليرة سورية للطن الواحد.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي تعديل على سعر ربطة الخبز.

أسعار المشتقات النفطية اسعار المحروقات وزارة التجارة الداخلية السورية رفع أسعار المشتقات المازوت

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