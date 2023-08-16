حادثة مرعبة هزت الشارع اليمني.. رجل يفجر نفسه في زوجته لخلافات عائلية

شهدت مديرية «دار سعد» في عدن باليمن حادثة مرعبة هزت الشارع اليمني ، عقب قيام زوج، بتفجير قنبلة يدوية في نفسه وزوجته، ليلقى الزوجان مصرعهما معاً.

ووفق صحيفة الخليج الإماراتية، قال بعض الأهالي في الحي: إن الرجل (29 عاماً) وزوجته (30 عاماً) اللذين يسكنان بالقرب من «كلية المجتمع» وبريد المديرية الجديد، عاشا خلافات مريرة استمرت لأشهر، ما جعل المرأة تترك بيت الزوجية وتذهب إلى منزل أسرتها وترفض العودة.

و تفاقم الخلاف بين الزوجين - بحسب شهادة الحيران -حيث استمرت القطيعة بينهما لأشهر، ليقرر الزوج ملاقاة زوجته وسط الشارع العام بالقرب من حديقة «الكمسري»، وتنشب مشادة حامية بينهما، ليخرج الرجل قنبلة كانت بحوزته ويحتضن زوجته ويقوم بتنفيذ عملية انتحارية ويفجر نفسه معها، ما أدى لمصرعهما معاً.

وطوقت قوات الأمن المكان وأغلقت الشارع العام عقب الحادثة المرعبة، في حين تم نقل الجثمانين لاحقاً إلى مستشفى الجمهورية في عدن.

وانتشر مقطع فيديو مسجل عبر كاميرات المراقبة للحادثة على منصات التواصل الاجتماعي يظهر نقاشاً وعراكاً بين الزوجين قبل أن تنفجر القنبلة وتودي بحياتهما.

وفي مقطع مرئي آخر متداول عقب الواقعة، ظهر الزوجان جثتين هامدتين على محاذاة الطريق، والناس مجتمعة من حولهما.

تأتي هذه الحادثة بعد أيام من جريمة مماثلة وثقتها كاميرات المراقبة في أحد المراكز التجارية بالمدينة ذاتها، وبثت المشاهد تعرّض فتاة لطعنات عبر سلاح أبيض إحداها في عينيها من قبل أحد العاملين في المركز التجاري ما أدى إلى وفاتها، لرفضها الزواج منه.