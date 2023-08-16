السعودية .. فعالية مخالفة للذوق العام | وتحرك سريع للسلطات بالمملكة

أفادت صحيفة سبق السعودية بأن الفرقُ الرقابية للإدارة العامة للرقابة والإشراف في الهيئة العامة للترفيه بالمملكة ، وبالتعاون مع إمارة منطقة نجران؛ رصدت مخالفةَ عدم الالتزام بالسلوك الاحترافي، والخروج عن الذوق العام على أحد منظمي الفعاليات الترفيهية، خلال إحدى الفعاليات المقامة مؤخرًا.

وذكرت الصحيفة ان الجهات الإشرافية التابعة للهيئة اوقعت عددًا من العقوبات بحق المخالف، شملت: سحب تصريح المنظم، وإيقافه عن ممارسة الأنشطة الترفيهية.

وأعلنت الهيئة عن ذلك لتؤكد للجميع حرصَها على تقديم خيارات ترفيهية تتّسم بالتنوع والجودة وفق أعلى المعايير التي تنصّ عليها الأدلة الصادرة من الشؤون التنظيمية في الهيئة، إلى جانب مراعاة الذوق العام في جميع الفعاليات.