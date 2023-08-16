سوريا.. قتال بين إرهابيين يخلف عددا من الإصابات بمدينة رأس العين

أصيب عدد من الإرهابيين جراء اقتتال بينهم وسط مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة بسوريا .

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية سانا بأن اقتتالاً اندلع بين إرهابيي ما يسمى “الملك شاه” وما يسمى “فرقة الحمزة” داخل مدينة رأس العين، استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الطرفين وسط حالة توتر تعم المدينة.

وأبانت المصادر أن الاشتباكات خلفت توتراً في المدينة وهلعاً بين المواطنين الذين لازموا منازلهم لفترات طويلة، بينما أغلقت المحال أبوابها وتحولت الأحياء القريبة من الاشتباكات إلى شبه مهجورة.

وتشهد مدينة رأس العين حالات اقتتال متكررةً بين مرتزقة الاحتلال التركي، جراء خلافات على الاستيلاء على الحواجز المهمة والمنافذ الحدودية والطرق الرئيسية، التي عادةً ما يتم استخدامها في التهريب، وخاصةً تهريب البشر إلى الأراضي التركية.