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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انقطاع النور .. بيان عاجل من مؤسسة كهرباء لبنان

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان توقّف معملي دير عمار والزهراني عن العمل وانقطاع التغذية الكهربائية عن المشتركين، مشيرة  إلى أن كتاباً ورد إلى المؤسسة بتاريخ 8/8/2023 من مشغل معملي دير عمار والزهراني شركة PRIMESOUTH تضمن إنذاراً بتوقيف هذين المعملين وتسليمهما إلى المؤسسة يوم الجمعة المنصرم الواقع فيه 11/8/2023 الساعة الخامسة عصراً بسبب عدم قبضه لمستحقاته بالعملة الأجنبية".

أوضح البيان  أن "المشغل مدّد أجل هذا الإنذار في حينه ليصبح لغاية اليوم الأربعاء الواقع فيه 16/8/2023 الساعة الخامسة عصراً، بعد تلقيه وعوداً من السلطات المختصة بمراجعة مصرف لبنان بغية تسديد جزء من هذه المستحقات، ولكن دون جدوى لتاريخه".

وقالت  "مؤسسة كهرباء لبنان" إنها "سبق وطلبت، بموجب كتابها رقم 2695 تاريخ 5/7/2023 إلى مصرف لبنان، تحويل مبلغ وقدره /10/ ملايين دولار لحساب المشغل المذكور بموجب عقد تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني، وذلك وفقا للآلية الموضوعة من جانب مصرف لبنان لتحويل إيرادات المؤسسة من جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية (Fresh LBP) إلى دولارات (Fresh Dollars)، ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023، ولكن لم يتم تسديد هذا المبلغ إلى المشغل لتاريخه".

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