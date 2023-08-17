أمين عام الناتو: نجري نقاشات داخل الحلف بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استهان بقدرات حلف الناتو.

وأوضح أمين عام الناتو في تصريحات له، أنه يتم الأن إجراء نقاشات داخل الحلف بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا وإيجاد مسار للسلام.

وأشار ستولتنبرج، إلى أن تحديد شروط السلام هي مهمة أوكرانيا ودورنا هو الدعم، لافتل إلى أن حلف الناتو سيدعم أوكرانيا حتى تنتصر في الحرب.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية، نقلاً عن أحد ممثلي حلف الناتو، بأن موقف حلف شمال الأطلسي “الناتو” من قضية انضمام كييف لا يزال كما هو، مؤكدة أن الحلف سيستمر في دعم أوكرانيا من أجل تحقيق السلام الدائم.

ونقلت “الجارديان”، عن ممثل للناتو قوله” "سنواصل دعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك، نحن مصممون على تحقيق سلام عادل ودائم. موقف الحلف واضح، لم يتغير".

كما اعترف مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف الناتو، ستيان جنسن، بأن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلي الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لـ روسيا.

وحسب صحيفة “VG” النرويجية، قال جنسن: "أعتقد أن أحد الحلول قد يكون أن تتخلى أوكرانيا عن الأراضي وتحصل على عضوية الناتو في المقابل".