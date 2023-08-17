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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيخ نعيم قاسم: «حزب الله» لايريد حربًا مع إسرائيل.. ولكن لو فرضت فمستعدون

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أن الحزب أصبح لديه صواريخ دقيقة وأصبح لديه كفاءات متطورة جدًا، خاصة أنه بعد 2006 حصلت المعارك في سوريا في مواجهة التكفيريين، وبالتالي اكتسب ميقاتي الحزب خبرات متقدمة جداً في أماكن وأوضاع تشابه الجيوش من ناحية وتشابه المقاومين من ناحية أخرى.


وأشار في تصريحات صحفية به نقلتها ليبانون ديبايت أن إسرائيل لديها مخاوف شديدة من ردّ فعل الحزب  الذي يمكن أن يصل إلى الحرب لذا لم يحرؤا علي الهجوم علي لبنان منذ 2006.

وقال أيضاً: الحزب لا يريد الحرب والإسرائيلي لا يريد الحرب، لكن لو فرضت الحرب علينا لكنا على استعداد كامل لأن نخوضها بسرعة.. اليوم هناك توازن ردع كبير بين إسرائيل وحزب الله وهذا باعتراف القادة الإسرائيليين الذين يتحدثون عن هذا الموضوع بشكل كبير".
 

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