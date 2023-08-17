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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. بيان هام من وزارة التعليم العالي بشأن جامعة حلوان

الأردن ومصر
الأردن ومصر

أعلنت جامعة حلوان المصرية توفير منح دراسية في جميع البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي 2023-2024.


وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية في بيان لها أن المنح شملت مختلف التخصصات، وتغطي الرسوم الدراسية فقط بواقع (40) منحة بنسبة إعفاء (100%)، (20) منحة بنسبة إعفاء (50 %)، والرعاية الصحية (وفقا للقواعد المعمول بها).


وذكرت الوزارة أيضا ان المنحة لا تشمل  مصروفات الإقامة والمعيشة، أو الرواتب الشهرية، أو نفقات السفر، أو أية فئة من فئات التأمين كالتأمين الصحي، أو مصروفات الكتب الجامعية، أو مصروفات الحصول على التأشيرة أو جمع المادة العلمية لطلبة الدراسات العليا.


واشترطت المنحة أن يراعي الطالب بأن شرط الحفاظ على المنحة الكاملة هو التفوق الدراسي على مدار سنوات الدراسة (بما لا يقل عن جيد) وفي حال رسوب الطالب بدون تقديم عذر يقوم بدفع مصروفات العام الذي رسب فيه.

ولفتت الوزارة إلى أن منح الدراسات العليا، إذا زادت فترة دراسة الطالب عن الفترة المقررة لمرحلة (الماجستير والدكتوراه) يقوم الطالب بسداد المصروفات عن كل عام زيادة عن الاعوام المقررة، مشيرة الى أن آلية التقديم تتم عبر الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي لتقديم الطلب وللاطلاع على تفاصيل المنحة والوثائق والشروط المطلوبة: https://www.helwan.edu.eg.
وعن آلية اختيار الطلبة المرشحين، أشارت الوزارة إلى أن لجنة مختصة ستقوم بدراسة الطلبات واستبعاد الطلبات غير المكتملة، لافتة إلى أن موعد تقديم الطلبات، ينتهي بتاريخ 15 أيلول المقبل وسيتم إرسال رسائل قبول/ رفض طلبات المنح الدراسية بمجرد قبول الطالب للمنحة الدراسية من جامعة حلوان، ويجب على الطالب التقدم للقبول كطالب وافد في مصر ويكون ذلك من خلال منصة "ادرس في مصر".


كما يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.

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