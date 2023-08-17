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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرب حدود أمريكا.. إعصار قوي يضرب المكسيك

أرشيفية
أرشيفية

اشتدت قوة العاصفة الاستوائية هيلاري لتصبح إعصارا اليوم الخميس قبالة ساحل المحيط الهادئ في المكسيك ويمكن أن يصبح إعصارا كبيرا مع استمراره في التوجه شمالا فوق المحيط.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن “هيلاري” لديها رياح قصوى تبلغ 75 ميلا في الساعة (120 كم / ساعة)، وكانت تقع على بعد 515 كيلومترا من مدينة مانزانيلو الساحلية المكسيكية، بعيدا عن اليابسة.

كان الإعصار يتحرك بسرعة 13 ميلا في الساعة من الغرب إلى الشمال الغربي، وكان من المتوقع أن يصبح إعصارا كبيرا بحلول ليلة الخميس أو في وقت مبكر من يوم الجمعة حيث يتحرك نحو شبه جزيرة باجا، بالقرب من الحدود الأمريكية.

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