أخبار الفن.. وفاة المطرب الشعبي أحمد الشوكي.. ظهور نادر لمحمد عبده مع ابنته صاحبة الـ5 أعوام

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

أحيا الفنان محمد عبده مساء أمس الخميس حفلا غنائيا ضخما للجالية العربية بلندن ضمن جولته الغنائية والتي تشرف عليها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



وفوجىء محمد عبده باحتفال فرقته الموسيقية والشركة المنظمة بنجاح الحفل وطالبوه بتقطيع التورتة إلا أنه نادي على ابنته العنود وهي ابنته الصغرى صاحبة الـ5 أعوام لتقطيع التورتة معه فى ظهور نادر لها.



حرص مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على نعي الراحل أحمد الشوكي الذى وافته المنية صباح اليوم.



وكتب مصطفى كامل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: لا إله الا الله سيدنا محمد رسول الله، إنا لله وإنا إليه راچعون، أحمد الشوكي في ذمة الله ياطيب القلب.

احتل الفنان تامر حسني المركز التاسع عالميا ضمن الأعلى مشاهدات على مستوى العالم بعد طرح كليبه الجديد حواء مساء أمس الخميس ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية من ألبومه الجديد هرمون السعادة وهي من كلمات وألحان تامر حسني ومن توزيع وماستر على فتح الله وشاركته فى تصوير الكليب الفنانة أسيل عمران.



شهد موسم الصيف الحالي حالة من النشاط الفني لعدد كبير من المطربين سواء على مستوى الحفلات الغنائية أو تقديم الأغاني الجديدة.



واللافت خلال هذا الموسم هو الدويتهات الغنائية التى تم تقديمها منذ بداية فصل الصيف وحتى الآن وكان آخرها دويتو يجمع بين رامي صبري وروبي بعنوان أضحك.



توفي منذ لحظات المطرب أحمد الشوكي صاحب أغنية أعملك أيه حيرتني، والتى اشتهرت فى التسعينات وكانت من أنجح الأغنيات.



ومن المفترض أن يتم تشييع الجثمان عقب صلاة الجمعة من بني مزار، ولم يتم تحديد موعد لإقامة العزاء حتى الأن.



أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إقامة حفل أخر لنجوم التسعينات على نطاق أوسع خلال احتفاليات موسم الرياض، وذلك بعد نجاح الحفل الأول والذى أقيم على مسرح بنش مارك يوم الأربعاء الماضي.



وكتب تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: سعيد بالنجاح الذي تحقق لحفلة كاسيت 90 التي اعادت ذكرياتنا الجميلة مع كوكبة رائعة من النجوم، ونتيجة لهذا النجاح وتقديرا لهؤلاء النجوم عمدت شركة بنشمارك بإعادة الحفل على نطاق أوسع في موسم الرياض، بالإضافة للاستفادة من نجوم حفل امس في حفلات أخرى فردية، هيئة الترفيه داعمة للإبداع أينما كان.



يواصل فيلم العميل صفر حصد الإيرادات منذ طرحه فى السينما، يوم الأربعاء الماضي.



حقق العميل صفر فى أول ليلة عرض ما يقرب من 800 ألف جنيه، فيما حقق مساء أمس الخميس مليون و268 ألف جنيه بإجمالى إيرادات 2 مليون جنيه.



أحيا المطرب حكيم حفل غنائى ضخم، أمس الخميس ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى المقام داخل منطقة الأرينا بالعلمين الجديدة.



وبدأ حكيم حفلته بأغنية السلام عليكوا والتى تفاعل معها الجمهور ثم أتبعها بمجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة والتى لاقت استحسان الجمهور.



