حاكم مصرف لبنان يزور السعودية في هذا التوقيت



نقلت الـ”LBCI” عن مصادرها بأن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يزور المملكة العربية السعودية في سبتمبر حيث سيكون له برنامج لقاءات.

التقي سفير السعودية لدى بيروت وليد بن عبدالله بخاري، اليوم (الجمعة)، في مكتبه بمقر السفارة ، القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.



ووفق صحيفة عكاظ السعودية؛ فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومناقشة آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية على كافة الصعد.

كما بحث السفير السعودي وحاكم مصرف لبنان عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.