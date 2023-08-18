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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث مأساوي .. مصرع وإصابة 16 شخصا بالعراق

ارشيفي
ارشيفي

شهدت محافظة النجف الأشرف بالعراق ، اليوم الجمعة، حادثا مروعا نتج عنه مصرع وإصابة 16 زائراً في المحافظة.

وذكرت السومرية ، إن "ثلاثة زائرين لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرين، إثر حادث سير على طريق بابل الكوفة قرب معمل البيبسي".

وكان الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية، قد قال انه تم تسجيل 11 ألفاً و523 حادثاً مرورياً خلال 2022، بارتفاع بلغ 8% مقارنة بعام 2021، مشيرة إلى أنها أودت بحياة 3021 شخصاً.

وبين البيان أن من بين الحوادث، 3079 حادثاً مميتاً بنسبة 26.7%، و8444 حادثاً غير مميت بنسبة (73.3%) عدا إقليم كردستان، مقابل 10 آلاف و659 حادثاً في سنة 2021، بارتفاع بلغت نسبته 8.1%.

وأشار الي أن عدد ضحايا الحوادث المرورية ارتفع خلال السنة الماضية بنسبة (6.8%)، وسُجّل ارتفاع في عدد الجرحى بنسبة (12.9%)، عن سنة 2021".

ولفت الي أن عدد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث "بلغ (3021) متوفى، منهم (2474) متوفى من الذكور وبنسبة (81.9%) والإناث (547) متوفاة بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات مسجلاً نسبة ارتفاع مقدارها (6.8%) مقارنة بالسنة الماضية، حيث كان عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2021 (الوفيات) (2828) أما بالنسبة للجرحى المصابين بحوادث المرور لسنة 2022 فقد بلغ (12677) مسجلاً نسبة ارتفاع مقدارها (12.9%) عن سنة 2021 حيث كانت (11230) جريحا".

ونوه البيان أيضا إلى أن حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة حيث بلغت (6493) حادثا بنسبة (56.3%) من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس (3724) حادثا بنسبة (32.3%)، ثم حوادث الانقلاب (1098) حادثا بنسبة (9.5%)، أما الحوادث الأخرى فبلغت (208) حوادث بنسبة (1.8%)".

وبيّن أن "السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها (79.2%)، أما الحوادث بسبب السيارة فكانت نسبتها (8.1%)، وبسبب الطريق بنسبة (6.2%)، أما بقية الأسباب فقد بلغت نسبتها (6.5%) من المجموع الكلي للحوادث".

وفي العام 2019 أقر مجلس النواب العراقي قانون المرور الجديد، الذي نص على مضاعفة الغرامات على السائقين ممن يرتكبون المخالفات المرورية، إلا أنه لم يحجم عن ارتكاب المخالفات.

ويشير الإحصاء الجديد إلى أن ما معدله 8 ضحايا في العراق يوميا بسبب الحوادث المرورية ونحو 250 يقتلون شهريا خلال العام الواحد، وهو رقم يفوق بكثير أرقام ضحايا العنف والإرهاب في العراق وبعدة أضعاف.

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