السعودية.. إحباط تهريب 15 كيلو حشيش

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودي في قطاع الدائر بمنطقة جازان في إحباط تهريب (15) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر .

وحسب سبق السعودية؛ تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وطلبت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.