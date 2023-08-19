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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المهندس يحيي حفلا غنائيا في لندن.. اليوم

ماجد المهندس
ماجد المهندس

يحيي اليوم الفنان ماجد المهندس حفلا غنائيا فى لندن وذلك وسط أجواء احتفالية كبيرة تشهد حضورا جماهيريا كبيرا. 

ويأتي حفل ماجد المهندس، ضمن سلسلة حفلات لندن الصيفية، بمشاركة نجوم الطرب العربي، ولم تكشف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن موعد طرح تذاكر الحفل.

من جهة أخرى، تنتظر الفنانة أصالة نصري، طرح أغنية جديدة لها مع الفنان ماجد المهندس، بعنوان الحب الأبدي، خلال الفترة المقبلة تزامنا مع الموسم الصيفي الجاري.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- بوستر أغنية الحب الأبدي لـ أصالة نصري وماجد المهندس، معلنة عن طرحها قريبا، ولم تكشف الموعد المحدد للطرح.

ويُنتظر أن يتم طرح أغنية الحب الأبدي لـ أصالة نصري وماجد المهندس، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

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ألبوم ماجد المهندس بديت أطيب 

تصدَّرت أغاني ألبوم الفنان ماجد المهندس، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بالمملكة العربية السعودية، بعد مرور أسبوع على طرحها.

واحتلت أغنية بديت أطيب (الرئيسية) المرتبة الأولى في تريند يوتيوب بالسعودية، وفي المرتبة الثانية أغنية ودنا بالطيب.

ويضم ألبوم ماجد المهندس، 9 أغان، وهي: (بديت أطيب، ودنا بالطيب، تمنيتك، الشتا يسأل، فرصة للتغيير، البارحة عندي، قوس الربابة، الله لا يقطعها عادة، يحن القلب).

ألبوم بديت أطيب لـ ماجد المهندس 

واغاني الألبوم هي : “تمنيتك" من كلمات الامير سعود بن محمد العبدالله الفيصل والحان سهم صاحب "حصة الاسد" من الالحان (6  اغاني) في الالبوم ، فهو ايضا ملحن اغاني "الله لا يقطعها عاده" من كلمات قوس، و"ودنا بالطيب" كلمات سعد بن جدلان.

و"فرصة للتغير" كلمات نسرين بنت محمد، و"بديت اطيب" التي كتبها الامير سعود بن عبد الله، و"يحن القلب" كلمات قوس.

أما الأغاني الثلاثة المتبقية في الالبوم فهي من الحان احمد الهرمي ، واثنتان منها كلمات احمد علوي هما "قوس الربابه" و"الشتا يسأل"، والأغنية الاخيرة "البارحه عندي" كلمات الشاعرة ضي.  وتولى توزيع الالبوم موسيقا: سيروس ، بشار سلطان مدحت خميس وخالد عز.

أحدث أغاني ماجد المهندس 

حصد الفنان ماجد المهندس، مليون و25 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم عود البخور، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في منتصف شهر أكتوبر الماضي.

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