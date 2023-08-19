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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم تخصيص 5.5 مليار دولار لتدريبهم.. البنتاجون: الطيارون العراقيون عاجزون

طيار عراقي
طيار عراقي

أكد المفتش العام في البنتاغون، ان الطيارين العراقيين عجزوا عن أداء مهامهم القتالية لأسباب عديدة أهمها هي عدم قدراتهم علي تعلم اللغة الإنجليزية بطلاقة. 
 
ووفق صحيفة ناس العراقية التي نقلت عن تقرير؛ المسؤول الأمريكي أن البنتاغون خصص 5.5 مليار دولار لتدريب حلفائه في العراق وسوريا.
 
وذكر المفتش العام فر تقريره "حلفاؤنا في العراق عاجزون وحلفاؤنا في سوريا أخذوا رشاوى.
 
وأضاف التقرير : إن  المشكلة التي تواجه العراقيين الذين لم يصبحوا طيارين جيدين هي أنهم لا يتحدثون الإنجليزية بطلاقة.
 
كما تعهد باستمرار التدريب المكثف للطياريين العراقيين. 
 
كما اتهم تقرير المفتش العام الأمريكي  العراق وإقليم كردستان يبعدم التعاون معهم من الناحية الأمنية. 

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