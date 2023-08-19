صحف الإمارات| تدخل عسكري محتمل في النيجر.. بن زايد يزور إثيوبيا.. وأمريكا تعطي الضوء الأخضر لإرسال «إف-16» إلى أوكرانيا

أمريكيان يتسببان في إغلاق برج ايفل

اكتشاف اول إصابة من النسخة المتحور لكورونا ببريطانيا

طائرة استطلاع أمريكية تنتهك أجواء كوريا الشمالية

إغلاق باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة الإمارات اليوم إعلان تأخر برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين الماضي في فتح أبوابه للزوار، لسبب غريب وغير معتاد.

وقال مشغل البرج ، إن عناصر أمن الموقع عثروا على سائحين أمريكيين نائمين في النصب التذكاري خلال جولات التفتيش الصباحية، وكانا نائمين في مكان غير مسموح دخوله للسياح.

وقال المشغل إنه سيقدم شكوى بشأن المتسللين اللذين لم يشكلا أي تهديد وتم تسليمهما إلى الشرطة.

وأبلغ مكتب المدعي العام في باريس صباح الاثنين أنه تم العثور على رجلين أمريكيين نائمين في موقع البرج بعد دخولهما بتذاكر ليلة امس، وفقا لمتحدثة باسم المكتب، مشيرة إلى احتمال أن يكونا ثملين بالكحول.

وتدفق السياح الأمريكيون إلى أوروبا هذا الصيف وارتفع عدد الوافدين جوا إلى باريس في شهري يوليو وأغسطس بنسبة 14.4 في المئة هذا العام، وهو الآن أعلى بنسبة 5 في المئة تقريبا من المستوى في عام 2019 ، قبل الوباء.

كما أشارت الصحيفة الي عقد قادة جيوش بلدان غرب إفريقيا يوما ثانياً من المحادثات في غانا الجمعة، للتحضير لتدخّل عسكري محتمل لإعادة السلطة في النيجر إلى الرئيس محمد بازوم بعد الانقلاب.

اتفقت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) على تفعيل "قوة احتياط" كخيار أخير من أجل إعادة الديموقراطية إلى النيجر بعدما أطاح جنرالات بازوم واعتقلوه الشهر الماضي.

يجتمع قادة جيوش إكواس في العاصمة الغانية أكرا لضبط تفاصيل العملية العسكرية المحتملة لإعادة بازوم في حال فشلت المفاوضات الجارية مع قادة الانقلاب.

وأكّد مفوّض إكواس للشؤون السياسية والسلام والأمن عبد الفتاح موسى خلال الاجتماع الخميس "يجب التأكد من أنه في حال فشلت كل الخيارات الأخرى، فإن القوات المسلحة الباسلة لبلدان غرب إفريقيا، بمكونيها العسكري والمدني، مستعدة للاستجابة لنداء الواجب".

وأضاف "في الأثناء، ما زلنا نترك فرصة للدبلوماسية والكرة في ملعب المجلس العسكري

ولفتت الصحيفة أيضا الي اكتشاف وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أول إصابة بالنسخة المتحورة بي.إيه2.86 من فيروس كوفيد-19 في البلاد في شخص لم يسافر في الآونة الأخيرة.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس إنها تتعقب النسخة الجديدة، التي تملك قدرة كبيرة على التحور، من الفيروس المسبب لمرض كوفيد.

ورصدت إسرائيل والدنمرك والولايات المتحدة أيضا إصابات بالمتحور الجديد.

بينما صحيفة الخليج نقلت عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الجمعة، قولها ، إن الجيش سارع بإطلاق طائرات حربية، بعد أن انتهكت طائرة استطلاع أمريكية أجواء المنطقة الاقتصادية قبالة الساحل الشرقي.



وقال متحدث باسم الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي في تقرير الوكالة الرسمية: «إن الحادث الذي وقع، الخميس، استفزاز عسكري خطير، وإن كوريا الشمالية تدرس إجراءات لردع أي اختراقات في المستقبل».

كما أشارت الصحيفة الي زيارة رئيس دولة الإمارات الي إثيوبيا حيث بحث مع ورئيس وزراء إثيوبيا مختلف مسارات التعاون في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية الحيوية وإمكانات تنميتها في جميع القطاعات، بما يخدم تطلعات البلدين المستقبلية لتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بينهما ويسهم في دعم التنمية والازدهار لشعبي البلدين.

كما بحث الجانبان التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وعدداً من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية بناء جسور التعاون وشراكات فاعلة تسهم في تحسين جودة حياة الشعوب وازدهارها.

ولفتت الصحيفة الي اعلان الولايات المتحدة الجمعة أنها منحت كلًّا من الدنمارك وهولندا الضوء الأخضر لإرسال مقاتلات أمريكية من طراز «إف-16» إلى أوكرانيا بعد أن ينهي الطيارون الأوكرانيون تدريبهم على استخدامها.

كما أكد ناطق باسم الخارجية الأمريكية أن الدنمارك وهولندا وصلتهما «ضمانات رسمية» بهذا الصدد.



وأضاف «بهذه الطريقة، ستكون أوكرانيا قادرة على الاستفادة الكاملة من قدراتها الجديدة فور إنهاء المجموعة الأولى من الطيارين تدريبهم، ستساهم طائرات «إف-16» في قدرات أوكرانيا الدفاعية والردعية».

بينما صحيفة الوطن أشارت الي إغلاق اللجنة الوطنية للانتخابات باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي حيث سيتم الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين في 25 أغسطس 2023