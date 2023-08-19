أسعار العملات الأجنبية والعربية فى بنوك مصر ..استقرار الدولار وتراجع اليورو والدينار ..الذهب عيار 21 يسجل 2250 جنيها

أسعار العملات والذهب فى مصر

الدولار يسجل 30.82جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني يسجل 39.48جنيه للبيع

اليورو يسجل 33.69جنيه للبيع

الريال السعودى يسجل 8.25جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 8.42جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 100.56جنيه

الذهب عيار 21 يسجل 2250جنيها للجرام



يستعرض موقع "صدى البلد "من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل العملات الأجنبية والعربية الذهب

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر ، تباينا ملحوظا في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي،حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي بينما تراجع اليورو والدينار الكويتي وارتفع الجنيه الإسترليني.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 19 أغسطس 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي.

أسعار العملات الأجنبية

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .



انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت مسجلة 33.40جنيه للشراء و33.68جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 39.06جنيه للشراء و 39.43جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.90جنيه للشراء و35.21جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 33.40جنيه للشراء و33.58جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 39.06جنيه للشراء و 39.35جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 34.90جنيه للشراء و35.14جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و30.95 جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم السبت عند 33.54جنيه للشراء و33.69 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم السبت 39.29جنيه للشراء و 39.47جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 35.08جنيه للشراء و35.24جنيه للبيع

العملات العربية

نستعرض أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم السبت والتي جاءت كالتالي :

أسعار العملات العربية



الدينار الكويتي يسجل 100.23جنيه

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت ليسجل 99.27جنيه للشراء و100.23جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك الأهلي نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك الأهلي 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية اليوم السبت فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا حوالي 99.95 جنيه للشراء و 100.23جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية اليوم السبت فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى نحو 100.10جنيه للشراء و 100.56 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي نحو 8.22جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب انخفاضها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم بقيمة تتراوح مابين 5 الي 12 جنيها في الجرام الواحد.

وخلال السطور التالية يستعرض “صدي البلد”أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 19 أغسطس 2023 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .



أسعار الأعيرة الذهبية في مصر

أسعار الأعيرة الذهبية في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا اليوم السبت نحو 2571 جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت نحو 2357جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا اليوم السبت نحو 2250 جنيهًا مقارنة 2260 جنيها مستهل تعاملات اليوم.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت نحو 1929جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 1500جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم السبت نحو 1286جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 18000جنيه.

سعر كيلو الذهب



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت نحو 2.5مليون جنيه .



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1890 دولار وفقا لسعر إغلاق البورصات العالمية أمس الجمعة.



اختلاف أسعار الذهب

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.