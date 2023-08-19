شاهد.. عراقي يقيد والديه بالسلاسل وتحرك سريع من أجهزة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية من القبض على متهم أقدم على تعنيف والديه وأخوته من خلال تعنيفهم وربطهم بالسلاسل داخل منزلهم جنوب بغداد.

ومن جانبها؛ وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض بيان ووفق السومرية نيوز، أن "قسم حماية الأسرة والطفل/ الكرخ وبعد مناشدة عبر الخط الساخن 139 بوجود عائلة معنفه ومقيدة بالسلاسل تم استحصال الموافقات القضائية والانتقال الى دار العائلة في قضاء المحمودية واثناء التحري تبين وجود أمرأة ورجل كبار بالسن وابنائهم مقيدين بالسلاسل ومعنفين".

وأشارت الى ان "قسم حماية الأسرة والطفل قام بتحريرهم بالكامل والقبض على المتهم ابنهم ( م.م.ع) الذي قام بالاعتداء عليهم".