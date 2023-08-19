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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات المقدمة بالمركز الطبي بالحسينية

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المركز الطبي التابع للإدارة الصحية بالحسينية، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمركز، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

وتفقد الدكتور هشام مسعود الأقسام المختلفة والعيادات الطبية بالمركز، لمناظرة تقديم خدمات الرعاية الأولية، وطب الأسرة، وخدمات المبادرات الرئاسية المختلفة كمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولاده، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية ٠١٠ يوم صحة.

كما تفقد وكيل الوزارة إجراءات تسجيل المواليد والوفيات، وتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد ١٩، مطلعا على مؤشرات أداء الفرق الطبية، وتم التأكد من سلامة سلسلة التبريد وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، معقبا على بعض النقاط التي كان من أهمها ضرورة تفعيل نظام أمني بالمركز لتنظيم دخول وخروج المواطنين المترددين على المركز لضمان سيولة الحركة وعدم حدوث تكدس.

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كما وجه وكيل الوزارة بنقل المكاتب الإدارية التابعة للمركز الطبي إلى مركز طبي "سعود"، وذلك في إطار إعادة هيكلة جميع الخدمات الطبية بالمركز، وزيادة القدرة الإستيعابية له، مكلفاً مدير الإدارة الصحية بالحسينية بعمل مظلات بساحات الإنتظار الخارجية للمركز، وذلك لحماية المواطنين من التعرض للشمس ودرجات الحرارة المرتفعة صيفا، كما أنها ستوفر الحماية من الأمطار شتاءا.

الأمراض المزمنة الأدوية والمستلزمات الطبية أطفال حديثي الولادة الرعاية الأولية الشرقية الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي الكشف المبكر عن سرطان الثدي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المضاد لفيروس كورونا انتظام سير العمل تطعيم المواطنين تطعيم المواطنين باللقاح

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