السعودية.. القبض علي اثنين من المقيمين بالمملكة بتهمة الإتجار في المخدرات

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية القبض على مقيميْن من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجهما (3.5) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

ووفق سبق السعودية، فقد تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.