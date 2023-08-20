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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 20-8-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-8-2023، في البنوك المصرية.

بلغ متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. أخر تحديث للعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم السبت


سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية.

بلغ سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " بلوم، الاسكان والتعمير، الاسكندرية، الامارات دبي الوطني، المشرق، التجاري الدولي CIB،المصري لتنمية الصادرات،أبوظبي الاول،الكويت الوطني".

أعلي سعر 


سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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