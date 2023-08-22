خبير تكنولوجيا معلومات: العملات المشفرة الرقمية مجرمة في مصر

أكد محمد الحارثي خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، أن العملات المشفرة مثل بيتكوين مجرمة في مصر بحكم القانون ولا تعامل رسمي بها ولم يعترف بها البنك المركزي المصري.

وقال محمد الحارثي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الكثير من البنوك المركزية حول العالم لم تعترف بالعملات المشفرة ".

وأضاف محمد الحارثي:" التداول والمضاربة بالعملات المشفرة مجرم قانونا"، مضيفا:" هناك الكثير من المنصات الإلكترونية والوسطاء الذين يقومون باستخدام العملات المشفرة وهذه العملة نصب على المواطن ".

وتابع محمد الحارثي:" لا تصاريح رسمية لأي شركة تستخدم العملات المشفرة في مصر وعلى المواطن عدم الانسياق خلف أي منصة الكرتونية تستخدم العملات المشفرة الرقمية ".

واكمل محمد الحارثي:" العملات الرقمية لا تخضع إلى نظام اقتصادي واضح ولا نسطيع أن يتم قياس أي ارتفاع أو انخفاض في العملة الرقمية ".