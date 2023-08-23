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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إعلامي: حسن حمدي طلب من عبد الحفيظ حضور حفل تتويج الأهلي بالألقاب

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن  حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق  حرص على التواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء من أجل إقناعه بحضور حفل النادي الأهلي بتتويج الفرق الرياضية بالبطولات في الموسم الماضي والذي يقام غداً الأربعاء بالجزيرة.

 

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"يشعر سيد عبدالحفيظ بحالة من الغضب من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ولجنة التخطيط بسبب الطريقة التي تم توجيه الشكر له من منصبه داخل القلعة الحمراء وتعيين خالد بيبو بدلاً منه في منصب مدير الكرة.

محمد فاروق: حسن حمدي طلب من عبدالحفيظ حضور حفل تتويج الأهلي بالألقاب

وأضاف:"طالب حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بحضور حفل النادي اليوم الأربعاء في الجزيرة وحل أزمة رحيله عن القلعة الحمراء فضلا عن حرص مجلس الخطيب على تكريمه بعد تعيين خالد بيبو بدلاً منه.

الأهلى رئيس النادي الأهلي الأسبق سيد عبدالحفيظ النادي الأهلي محمد فاروق

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