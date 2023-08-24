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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تعليمات مهمة لتقليل الاغتراب.. وجامعة الزقازيق الأهلية تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية. 


جامعة الزقازيق الأهلية تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023-2024

أعلنت جامعة الزقازيق الاهلية نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق الخاصة بطلاب الثانوية العامة للعام الجامعى  2023-2024.
 

قبل بدء تقليل الاغتراب.. جامعة القاهرة تعلن شروط التحويل لطلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، شروط تحويل طلاب الثانوية العامة 2023 إلى كليات جامعة القاهرة .

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. أماكن شاغرة في هذه الكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  عن  بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣للمراحل الأولى والثانية ٢٠٢٣  بـتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الخميس ٢٤ أغسطس. 

قبل انطلاقها غدا.. التعليم العالي تعلن تعليمات هامة لتقليل الاغتراب

تقليل الأغتراب .. تعد الكلمة الأكثر بحثا على محركات البحث المختلفة ، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالى موعد انطلاقة امام طلاب الثانوية العامة 2023 بالمرحلة الأولى و الثانية .

بشرى لطلاب الثانوية العامة| كليات متاحة لأصحاب مجموع 50% بالمرحلة الثالثة للتنسيق.. تعرف عليها

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الحاصلين على 50% فأكثر،  انطلاق المرحلة والتعرف على الكليات المتاحة لهم.

فرص عمل للمعلمين والإداريين | رابط وشروط وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فرص عمل جديدة للمعلمين والاداريين في المدارس الوطنية للعلوم التقنية.

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