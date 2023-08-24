أخبار التعليم.. تعليمات مهمة لتقليل الاغتراب.. وجامعة الزقازيق الأهلية تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



جامعة الزقازيق الأهلية تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023-2024

أعلنت جامعة الزقازيق الاهلية نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق الخاصة بطلاب الثانوية العامة للعام الجامعى 2023-2024.



أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، شروط تحويل طلاب الثانوية العامة 2023 إلى كليات جامعة القاهرة .

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣للمراحل الأولى والثانية ٢٠٢٣ بـتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الخميس ٢٤ أغسطس.

تقليل الأغتراب .. تعد الكلمة الأكثر بحثا على محركات البحث المختلفة ، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالى موعد انطلاقة امام طلاب الثانوية العامة 2023 بالمرحلة الأولى و الثانية .

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الحاصلين على 50% فأكثر، انطلاق المرحلة والتعرف على الكليات المتاحة لهم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فرص عمل جديدة للمعلمين والاداريين في المدارس الوطنية للعلوم التقنية.