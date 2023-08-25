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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يرضخ لشروط بيريرا.. موعد الإعلان عن تشكيل لجنة الحكام

بيريرا وخالد الدرندلي
بيريرا وخالد الدرندلي

يعلن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن التشكيل الجديد لأعضاء اللجنة الرئيسية يوم الإثنين المقبل.


ومن المقرر ان يجري فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة تغييرات موسعة داخل أعضاء اللجنة الرئيسية. 


ورحل الاربعاء الماضي، توفيق السيد عن لجنة الحكام الرئيسية التي يترأسها البرتغالي فيتور بيريرا .
ووفقا لمصادر مطلعة داخل لجنة الحكام فإن جهاد جريشة وتامر دُري سيكونا ضمن فريق العمل مع البرتغالي فيتور بيريرا فى لجنة الحكام .


كما تقدم شريف صلاح الحكم السابق باعتذار عن الانضمام لفريق العمل في لجنة الحكام نظرا لمروره بظروف خاصة.

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اتحاد الكرة يرضخ لشروط بيريرا 

وافق اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على مطالب البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام التي طرحها خلال الجلسة التي انعقدت خلال الساعات الماضية في مقر الجبلاية بالجزيرة.

 

واعتمد اتحاد الكرة لائحة لجنة الحكام والمقدمة من قبل البرتغالي فيتور بيريرا
كما وافق اتحاد الكرة على مقترح بيريرا الذى تضمن إلغاء درجات الحكام ليصبح التصنيف الجديد من المستوي الأول للمستوى السادس بدلا من الدرجات.

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اتحاد الكرة يجدد الثقة في بيريرا


منح مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، الحرية للبرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ، باختيار الأسماء التي يرغب في تواجدها معه خلال الموسم الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ، وإجراء أي تعديلات يريدها.
وبدأ بيريرا في وضع بعض الأسماء على أن يقدمها لمجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة لاعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة المقرر له الإثنين المقبل.

 

جاء ذلك عقب الجلسة التي جمعت بين البرتغالي فيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام مع اتحاد الكرة برئاسة جمال علام فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

 

وكشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة لصدى البلد عن شروط البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام للاستمرار في تولى منصبه.

أكدت المصادر ان بيريرا متمسك بقراره بتنظيم عمل الحكام خلال الفترة المقبلة رافضا التدخل في شؤن اللجنة الرئيسية.

وشددت المصادر على أن الخواجة بيريرا يرغب في الإشراف على الاختيارات بنفسه للحكام المقرر ادارتهم المباريات في الموسم الجديد وتعيين أطقم تحكيمية محددة للدوري الممتاز وغيرها للقسم الثاني.

لفتت المصادر الي ان بيريرا قرر إجراء تعديلات على معاونيه في اللجنة بعد سلبيات الموسم الماضي.
 

بيريرا لجنة الحكام اتحاد الكرة جهاد جريشة جمال علام

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