عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مات في عز شبابه.. ما سبب وفاة المصارع الشهير براي وايت؟

براي وايت
براي وايت

توفي المصارع الأمريكي الشهير براي وايت عن عمر يناهز 36 عاماً، ما أثار صدمة كبيرة لمحبي المصارعة الاستعراضية "WWE".. فما سبب وفاته؟

وعلق رئيس فريق الإبداع في اتحاد "WWE" للمصارعة، تريبل إتش، عبر حسابه على موقع "إكس" على خبر وفاة براي وايت قائلا: "تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو قاعة مشاهير WWE مايك روتوندا، الذي أبلغنا بالأخبار المأساوية التي تفيد بوفاة عضو عائلة WWE ويندهام روتوندا - المعروف أيضا باسم براي وايت - بشكل غير متوقع في وقت سابق من اليوم".

وأضاف: "أفكارنا مع عائلته ونطلب من الجميع احترام خصوصيتهم في هذا الوقت".

مصارع يفضح قناة الجزيرة ويكشف فبركة فيديو له وتحريف كلامه.. فيديو

ماذا قال بوريس جونسون عن بوتين بعد وفاة قائد فاجنر.. تفاصيل

عمرو الليثي يكشف سبب بكاء وندم كمال الشناوي بعد وفاة والدته

توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

المصارع أندر تيكر يوجه سمكة قرش لحماية زوجته منها | ما القصة؟

مكنش لاقي يدفع الإيجار .. قصص صادمة عن بداية المصارع جون سينا

وفاة المصارع براي وايت

ترك رحيل براي وايت، واسمه الحقيقي ويندهام روتوندا، مجتمع المصارعة في حالة صدمة.

ونعى أيقونة المصارعة ونجم "WWE" دواين ذا روك جونسون، في رسالة مؤثرة، براي وايت وكتب: "لقد انفطر قلبي بسبب خبر وفاة براي وايت، كان لدي دائما احترام وحب هائلين له ولعائلة روتوندا، أحببت حضوره وعروضه الترويجية وعمله داخل الحلبة واتصاله بعالم WWE".

وأضاف: "هو شخصية فريدة جدا ورائعة ونادرة، من الصعب إيجادها في عالمنا المجنون لمصارعة المحترفين، لا نزال نتعامل مع خسارته".

ما سبب وفاة براي وايت؟

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن براي وايت توفي نتيجة تعرضه لأزمة قلبية، نتيجة لمشاكل قلبية أخرى ناجمة عن فيروس كورونا.

لم يظهر المصارع الشهير على شاشة التلفزيون منذ فبراير الماضي حيث زعمت بعض التقارير أنه كان يعاني من مرض خطير في القلب.

وسبق أن أوقف مرض براي وايت خططه لمواجهة زميله المصارع الشهير بوبي لاشلي في أبريل الماضي.

من هو المصارع براي وايت؟

ويندهام لورانس روتوندا، والذي كان يصارع في الحلبة باسم براي وايت هو مصارع محترف أمريكي كان يعمل في الدبليو دبليو أي وكان قائد فريق عائلة وايت وهم لوك هاربر وإيريك رون وبرون سترومان ولكن أصبح بمفرده بعد انفصال المجموعة حيث أصبح يمثلها بشخصية «الشيطان براي وايت».

فاز وايت بحزام اليونيفيرسال وبقي محتفظا به إلى أن خسره لصالح رومان رينز، كما فاز سابقا بحزام دبليو دبليو إي في مباراة غرفة الإقصاء (بالإنجليزية: Elimination Chamber)‏ بعد تثبيته للبطل السابق إيه جيه ستايلز.

وانضم براي وايت إلى "WWE" في عام 2009، وفاز بخمس بطولات عالمية طوال مسيرته المهنية.

براي وايت وفاة براي وايت سبب وفاة براي وايت WWE وفاة مصارع WWE

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة لـ الأهلي|جلسة عاصفة بين كولر والإدارة.. و"الأحمر" يسعى لضم معشوق القلعة البيضاء

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

صورة بقميص النوم بجوار الجثة| اعترافات سيدة تخلصت من زوجها بعقاقير مضادة للاكتئاب 

نزيف دموي| هل تمارض عمرو وردة لفسخ عقده مع الرجاء؟!.. الفريق المغربي يكشف الحقيقة

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان .. مصرع صدام و2 من معاونيه فى مواجهة الشرطة

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

عوض تاج الدين: المتحور الجديد ليس الأخير لكورونا.. وهذا السلاح فعال لمواجهته

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

ترشيحاتنا

بريكس وسوق النفط العالمي|هل يزيد التكتل من أوجاع الغرب بشأن الذهب الأسود؟

الخارجية التركية تدين بشدة الهجوم على المسجد في مدينة ليماسول بقبرص

الولد عينه راحت.. شاب يطلق النار على طفل في فرح بالخصوص

بعد إعلانه رحيل «القندوسي».. شوبير يثير الجدل بشأن خبر غامض: قريبا

قرار عاجل من التموين بشأن دعم رغيف الخبز.. فيديو

لديك فرصة ولو قل عملك وعلمك.. علي جمعة: 4 أمور ترفعك لأعلى الدرجات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ