مات في عز شبابه.. ما سبب وفاة المصارع الشهير براي وايت؟

توفي المصارع الأمريكي الشهير براي وايت عن عمر يناهز 36 عاماً، ما أثار صدمة كبيرة لمحبي المصارعة الاستعراضية "WWE".. فما سبب وفاته؟

وعلق رئيس فريق الإبداع في اتحاد "WWE" للمصارعة، تريبل إتش، عبر حسابه على موقع "إكس" على خبر وفاة براي وايت قائلا: "تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو قاعة مشاهير WWE مايك روتوندا، الذي أبلغنا بالأخبار المأساوية التي تفيد بوفاة عضو عائلة WWE ويندهام روتوندا - المعروف أيضا باسم براي وايت - بشكل غير متوقع في وقت سابق من اليوم".

وأضاف: "أفكارنا مع عائلته ونطلب من الجميع احترام خصوصيتهم في هذا الوقت".

وفاة المصارع براي وايت

ترك رحيل براي وايت، واسمه الحقيقي ويندهام روتوندا، مجتمع المصارعة في حالة صدمة.

ونعى أيقونة المصارعة ونجم "WWE" دواين ذا روك جونسون، في رسالة مؤثرة، براي وايت وكتب: "لقد انفطر قلبي بسبب خبر وفاة براي وايت، كان لدي دائما احترام وحب هائلين له ولعائلة روتوندا، أحببت حضوره وعروضه الترويجية وعمله داخل الحلبة واتصاله بعالم WWE".

وأضاف: "هو شخصية فريدة جدا ورائعة ونادرة، من الصعب إيجادها في عالمنا المجنون لمصارعة المحترفين، لا نزال نتعامل مع خسارته".

ما سبب وفاة براي وايت؟

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن براي وايت توفي نتيجة تعرضه لأزمة قلبية، نتيجة لمشاكل قلبية أخرى ناجمة عن فيروس كورونا.

لم يظهر المصارع الشهير على شاشة التلفزيون منذ فبراير الماضي حيث زعمت بعض التقارير أنه كان يعاني من مرض خطير في القلب.

وسبق أن أوقف مرض براي وايت خططه لمواجهة زميله المصارع الشهير بوبي لاشلي في أبريل الماضي.

من هو المصارع براي وايت؟

ويندهام لورانس روتوندا، والذي كان يصارع في الحلبة باسم براي وايت هو مصارع محترف أمريكي كان يعمل في الدبليو دبليو أي وكان قائد فريق عائلة وايت وهم لوك هاربر وإيريك رون وبرون سترومان ولكن أصبح بمفرده بعد انفصال المجموعة حيث أصبح يمثلها بشخصية «الشيطان براي وايت».

فاز وايت بحزام اليونيفيرسال وبقي محتفظا به إلى أن خسره لصالح رومان رينز، كما فاز سابقا بحزام دبليو دبليو إي في مباراة غرفة الإقصاء (بالإنجليزية: Elimination Chamber)‏ بعد تثبيته للبطل السابق إيه جيه ستايلز.

وانضم براي وايت إلى "WWE" في عام 2009، وفاز بخمس بطولات عالمية طوال مسيرته المهنية.