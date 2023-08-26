بإطلالة ساحرة .. دنيا سمير غانم تستجم على شاطئ البحر

خطفت الفنانة دنيا سمير غانم، انظار متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت دنيا سمير غانم، فى الصور أثناء قضاء إجازتها علي شاطئ البحر بإطلالة صيفية ساحرة واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها .



يذكر أن آخر اعمال دنيا سمير غانم مسلسل “جت سليمة” والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.