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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 550 ألف جنيه.. أسعار سيارات ميتسوبيشي موديل 2023 في مصر

اسعار سيارات ميتسوبيشي
اسعار سيارات ميتسوبيشي في مصر

تقدم شركة ميتسوبيشي اليابانية الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة الهاتشباك والسيدان، والسيارات العائلية والرياضية متعددة الاستخدام، حيث تتراوح أسعار سياراتها الرسمية بين 550 الف جنيه لأرخص نسخة وهي اتراج مرورًا بـ مليون و315 الف جنيه لأغلى فئات النسخة الرياضية اكليبس كورس وهي الاغلى بين طرازات العلامة التجارية اليابانية في مصر.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" القائمة الكاملة لجميع سيارات ميتسوبيشي المقدمة في السوق المصري لموديلات 2023.

اسعار سيارات ميتسوبيشي في مصر

السيارة ميتسوبيشي اتراج وميراج موديل 2023 

تأتي السيارة ميتسوبيشي اتراج وميراج موديل 2023 بنفس القدرات الفنية للمحرك، حيث تنتج النسخين قوة اجمالية قدرها 76 حصان، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1200 سي سي "3 سلندر" مع ناقل سرعات أوتوماتيك مع تقنية الجر الامامي، اضافة إلىحزمة من التجهيزات تتضمن فرامل ABS، ووسائد هوائية، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي، وسنتر لوك.

اسعار سيارات ميتسوبيشي في مصر

سعر السيارة ميتسوبيشي اتراج وميراج موديل 2023 

 

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج والتي تنتمي إلى فئة السيدان بسعر 550 الف جنيه، بينما تأتي النسخة ميراجمن فئة الهاتشباك بقيمة سعرية بلغت 565 الف جنيه.

اسعار سيارات ميتسوبيشي في مصر

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023 

 

تتسارع السيارة ميتسوبيشي اكسباندر من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.8 ثانية، بينما تستمد اوامر الحركة من علبة تروس اوتوماتيكية الاداء من 4 نقلات، ويتمكن محركها صاحب الاربعة اسطوانات وسعة 1500 سي سي، من انتاج قوة اجمالية قدرها 104 حصان، و141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 

سعر السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023 

 

تتراوح اسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023 بين 940 الف جنيه ومليون جنيه.

اسعار سيارات ميتسوبيشي في مصر

 ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 

 

تضم السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 حومة من التجهيزات بحسب الفئات المقدمة ومنها، فتحة سقف بانوراما، حساسات حركة، كاميرا للمتابعة، شاشة ملونة تعمل باللمس، مقود حركة متعدد الوظائف، زر تشغيل وايقاف المحرك، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 8 سرعات، ومحرك تيربو 1500 سي سي، مع قوة اجمالية بلغت 150 حصان، و250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 

سعر السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 

 

الفئة الاولى بسعر 1,120,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,185,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,242,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 1,315,000 جنيه.

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