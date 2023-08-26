عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة كبيرة.. «الشباب والرياضة» بالإسكندرية تنظم أكبر فعالية للياقة البدنية

أكبر فعاليات اللياقة
أكبر فعاليات اللياقة والبدنية بشواطئ الإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، بقيادة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، مهرجانا رياضيًا للياقة البدنية "كروس فيت" في شاطئ إسحاق حلمي شرقي المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ووكيل الوزارة، ووفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في بيان: إن المهرجان يأتي في إطار مبادرة “الإسكندرية بتبدع”؛ لدعم الشباب، عبر توفير متنفس لهم بشواطئ الإسكندرية، لتكون لديهم الفرصة في ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

محافظ الإسكندرية: تنفيذ 1056 مشروعا للشباب بـتكلفة نحو 136 مليون جنيه

حرامي الجوامع.. القبض على صاحب فيديو مسجد الإسكندرية

وأوضحت أن هذا المهرجان المميز يأتي ضمن مبادرة استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات، وذلك في في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع الشباب وتحفيزهم وتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن رياضة الكروس فت يمارس فيها الرياضات التي تهدف في المقام الأول للحصول على اللياقة البدنية وليس الحجم العضلي أو الضخامة العضلية وتجذب شريحة كبيرة من الشباب.

وأشادت "الشريف" بتعاون الدكتور محمد عبدالرازق وإدارة السياحة والمصايف في تنظيم هذه الفعالية الضخمة على شواطئ الثغر، مشيرة إلى انضمام عدد من رواد الشاطئ للمبادرة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، والكابتن عاطف عامر عاطف  منظم مبادرة اللياقة  البدنية.

وقال الدكتور محمد مسعد مدير مكتب المبادرات بالمديرية إن المهرجان اليوم يأتي تتويجا للأنشطة التي أطلقتها المديرية خلال الفترة الماضية وتستهدف الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية للشباب وتشجعيهم على ممارسة رياضتهم المفضلة.

الاسكندرية أشرف صبحى وزير الشباب الإدارة المركزية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتورة صفاء الشريف الدكتور محمد عبدالرازق الدكتور أشرف صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان .. مصرع صدام و2 من معاونيه فى مواجهة الشرطة

نزيف دموي| هل تمارض عمرو وردة لفسخ عقده مع الرجاء؟!.. الفريق المغربي يكشف الحقيقة

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

ظاهرتان جويتان تضربان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

ترشيحاتنا

مدرب بالاتحاد الانجليزي يكشف حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

أشرف رشاد: حزب مستقبل وطن يعمل بكل طاقته لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

وست هام يفوز على برايتون 3-1 في الدوري الإنجليزي

مشروعات بالصعيد.. زعيم الأغلبية بالبرلمان: نشهد إنجازات في عهد السيسي

علي جمعة: تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية حرام شرعا

الصحة تطمئن المصريين: خطورة متحور كورونا الجديد منخفضة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

طريقة عمل أرز بالبشاميل بأسهل الخطوات

توب جريء.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل رفقة صديقها

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ