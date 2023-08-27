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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد البامية.

تمثلت فوائد البامية في ما يأتي:

1. المساهمة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان

تحتوي البامية على بروتين يسمى الليكتين (Lectin)، وهذا النوع من البروتينات يُساعد في مقاومة نمو الخلايا السرطانية، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بسرطان الثدي.

كما أن محتوى البامية من حمض الفوليك يجعل تضمينه في الحمية الغذائية اليومية أمرًا هامًا للحد من خطر الإصابة بالسرطان.

2. تعزيز صحة جهاز الدوران

البامية غنية بالألياف، وقد وُجد أن تناول الأغذية الغنية بالألياف قد يُساعد على التقليل من مستوى الكولسترول الضار في الجسم وخفض مستوياته.

كما أن الحميات الغذائية الغنية بالألياف عمومًا تساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب والجلطات والسمنة.

3. زيادة مستويات الطاقة

يُساعد تناول البامية على تحسين مستويات الطاقة والتقليل من الشعور بالتعب والإرهاق؛ وذلك لأن تناول الخضروات التي تحتوي على بذور عمومًا، مثل البامية قد يُساعد على تخفيف الإرهاق.

4. تحسين صحة الجهاز الهضمي

تُساعد الألياف الغذائية الموجودة في البامية على مقاومة الإمساك وتحسين الهضم، كما أن الألياف قد تساعد على تقليل فرص الإصابة بسرطانات القولون والشرج.

ويساهم القوام اللزج للبامية كثيرًا في تطبيب الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي من إصابات مختلفة.

كما أن البامية تُقلل من الرغبة في تناول الأطعمة الدسمة والضارة، لذا يُنصح بتضمينها في الحميات الغذائية، فهي تُساعد على مقاومة الشعور بالجوع وكبح الشهية.

5. مقاومة هشاشة العظام

تُعدّ الأغذية الغنية بفيتامين ك مثالية لتقوية العظام وتحسين صحتها، إذ يساعد فيتامين ك الموجود في البامية على تحسين صحة امتصاص الكالسيوم الضروري لتقوية العظام.

6. تنظيم مستويات السكر في الدم

أحد فوائد البامية أنها قد تُساهم في علاج مرض السكري، كونها قادرة في السيطرة على مستويات السكر في الدم، لكن يجدر التنويه إلى أن هذه البحوث ما زالت في بدايتها.

7. تعزيز صحة الحامل والمرضعة

يُعدّ حمض الفوليك هامًا بشكل خاص لصحة الحامل والجنين ولصحة المرأة المرضعة بعد الولادة، لذا فإن تناول كميات كافية من حمض الفوليك أمر شديد الأهمية، ويوفر كل 100 غرام من البامية ما يُقارب 60 مايكروغرام من حمض الفوليك.

8. تخفيف التوتر

وُجد أن البذور الدقيقة الموجودة في البامية تحتوي على مواد قد تُساعد على تخفيف حدة الاكتئاب وخفض التوتر على المدى الطويل عند بدء استهلاك البامية بانتظام.

9. امتلاك فوائد أخرى

فوائد البامية لم تنتهِ إذ إنها قد تُقدم الفوائد المحتملة الآتية:

تحسين جودة النظر والرؤية.مقاومة أمراض الكبد المختلفة.تحسين صحة مريض الربو.منع تصبغات البشرة، وإضفاء إشراقة ونضارة على مظهر البشرة.ترطيب الشعر وفروة الرأس.العناصر الغذائية الموجودة في الباميا

إن فوائد البامية ناتجة من احتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتي من أهمها:

البروتينات.الصوديوم.فيتامين ج.الثيامين.الكالسيوم.حمض الفوليك.الألياف.الدهون.فيتامين ك.البوتاسيوم.المغنيسيوم.محاذير ومخاطر البامية

بالرغم من فوائد البامية، إلا أن تناول كميات كبيرة منها قد يكون ضارًا وله تأثيرات عكسية، إليك أهمها:

حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل: الإسهال، والغازات والنفخة، والتشنجات، لذا يجب على مرضى متلازمة القولون العصبي محاولة تجنب تناول البامية قدر الإمكان.نشأة حصى في الكلى.الإصابة بألم المفاصل والتهابات مزمنة، إذ تحتوي البامية على مركب السولانين (Solanine)، والذي يُعدّ مادة سامة.التسبب بمشكلات في ميوعة وتخثر الدم

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